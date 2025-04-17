Свідоме рішення, – у команді Комарова пояснили, чому "Світ навиворіт" озвучують російською

Відомий український телеведучий Дмитро Комаров потрапив у мовний скандал. Користувачі соцмереж звинуватили його у створенні шоу "Світ навиворіт" російською мовою.

У відповідь на суспільний резонанс пресслужба телеведучого надала офіційне пояснення ситуації. Повідомляє Show 24 з посиланням на 1+1.

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Так, у команді Комарова наголосили, що Дмитро зосереджений виключно на створенні україномовного контенту для "Світу навиворіт", який першочергово транслюється на телеканалі "1+1 Україна", а потім розміщується на україномовному ютуб-каналі проєкту.

"Дмитро Комаров не створює контент російською мовою", – підкреслили у пресслужбі. Водночас вони підтвердили існування кількох іншомовних ютуб-каналів, на яких після прем'єри розміщуються перекладені версії програм.

Те, що Дмитро Комаров знову почав випускати "Світ навиворіт" російською мовою дуже обурило громадськість.

Команда телеведучого пояснила, що починаючи з 2023 року, з проєкту "Рік", було прийнято рішення випускати матеріали про війну найпоширенішими мовами світу, серед яких англійська, іспанська, португальська, французька та російська. Метою такого підходу є донесення правди про події в Україні до максимально широкої міжнародної аудиторії.

Озвучка авторських проєктів Дмитра Комарова різними мовами – це свідоме, виважене, спільне, давнє рішення, аби охоплювати якнайбільшу аудиторію та доносити інформацію про Україну, саме з погляду українців,

– заявили у пресслужбі.

За словами представників Комарова, всі міжнародні версії озвучуються іншими голосами, а український канал залишається основним, де виходять оригінальні версії проєкту з оригінальним звуком і голосом Дмитра Комарова українською мовою.