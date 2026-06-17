MONATIK презентував кліп на вірусну пісню "Тому що", в якому DANTES "одружився" з KOLA

MONATIK представив пісню та кліп "Тому що..." – першу частину амбітного музичного арт-проєкту, в якому поєднуються музика та кіно. Це мюзиклова відеотрилогія, які складаються в одну велику історію.

"Тому що..." – легка, мелодійна та глибока пісня, в який поєднується фірмовий стиль артиста, сучасне попзвучання та приспів, який запам'ятовується слухачам, передає 24 Канал.

Читайте також Не є прихильником попу: Андрій Садовий розповів, яку музику слухає

Фрагмент пісні "Тому що…" завірусився в мережі ще до офіційного релізу. З перших секунд вона підкорила глядачів, а відеоробота, що вийшла сьогодні, перетворила цю історію на справжній мюзикл-весілля.

MONATIK презентує трилогію, в якій кожен з героїв є окремим символом і важливою частиною великої драматургії. У кліпі DANTES одружується з KOLA, Мішель Андраде є дружкою нареченої, а BRYKULETS співає голосом Дмитра.

"Тому що…" вже можна подивитися на офіційному ютуб-каналі MONATIK. Незабаром вийде друге й третє відео – "НуМо" та "АнгелаМ". А поки артист натякає, що все не те, чим здається.

MONATIK – "Тому що…": дивіться відео онлайн

Це три акти однієї драматургії, а не окремі відеороботи. Кожна наступна по-новому переосмислюватиме попередній, а фінал перевертає уявлення про те, що відбувалось на самому початку.

Трилогію потрібно дивитися повністю – від першого до останнього кадру. Втілити ідею MONATIK допоміг режисер Руслан Махов. Артист зазначив, що найцікавіше чекатиме попереду.

Інші прем'єри від українських артистів

Декілька днів тому наша редакція писала про інші новинки від українських артистів. Вони випустили треки про кохання, ностальгію за дитинством і танцювальні композиції.