Не Тіна Кароль і не Джамала: хто став музичним продюсером Нацвідбору на Євробачення-2027

Україна візьме участь у Євробаченні-2027, яке наступного року відбудеться в Болгарії. Команда Національного відбору вже почала розкривати перші подробиці конкурсу та готується до нового сезону.

Зокрема, відоме ім'я музичного продюсера Нацвідбору-2027. Цю роль знову виконуватиме музикант і композитор Дмитро Шуров, відомий як Pianoбой, як повідомляє Суспільне Мовлення.

Шуров уже має досвід роботи з Нацвідбором. Він був музичним продюсером конкурсу у 2023 та 2024 роках. У цей період Україну на Євробаченні представляли гурт TVORCHI з піснею Heart Of Steel та дует alyona alyona і Jerry Heil з композицією Teresa & Maria. Після цього музичними продюсерами Нацвідбору були інші українські артистки: у 2025 році цю роль виконувала Тіна Кароль, а у 2026 році – Джамала. Тепер до роботи над конкурсом знову долучиться Шуров.

Водночас цього року зміниться і сам формат Нацвідбору. Організатори планують провести конкурс з урахуванням безпекової ситуації в Україні та можливих викликів зимового періоду.

Подати заявку на участь можна з 15 вересня до 2 листопада 2026 року включно. Ім'я представника України на Євробаченні-2027 стане відоме у лютому наступного року.

Раніше ми розповідали про те, де та коли саме відбудеться Євробачення-2027.