Дмитро Волканов відреагував на чутки про роман з Данилком: чи вільне серце співака

Українському співаку Дмитру Волканову приписують бісексуальність. Артист прокоментував чутки та відверто висловився про особисте життя.

Учасник "Х-Фактора" Дмитро Волканов після проєкту став учасником команди Андрія Данилка – Вєрки Сердючки. Їм у мережі приписували роман. Співак відреагував на ці чутки в інтерв'ю Славі Дьоміну, пише Show 24.

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Дмитро Волканов припустив, що людям просто хочеться вірити в його бісексуальність. Він нагадав, що кожній людині, яка за усі ці роки з'являлась поруч з Андрієм Данилком, приписували з ним роман.

Наше суспільство настільки зіпсоване, що воно не може повірити в те, що я у 23 роки можу робити щось сам: "Ну не може він без того, щоб його хтось не просував, хтось з кимось спав". Я ж читаю коментарі, і там пишуть, що я маю певні успіхи через те, що я можу спати, наприклад, з Андрієм Данилком. Коментатори не розуміють, що може бути по-іншому, що ми можемо бути друзями,

– висловився співак.



Дмитро Волканов у команді Сердючки / Фото з інстаграму артиста

Волканов вважає, що у таких коментаторів є певні комплекси. Він підкреслив, що вони з Данилком "як родичі". Дмитро й Андрій можуть не спілкуватися по пів року, а потім зідзвонитися та все обговорити.

Особисте життя Дмитра Волканова зараз

Поки коментатори пліткують, Дмитро Волканов вже три роки перебуває у стосунках. Він поділився, як себе проявляє, коли закоханий.

"Перше взаємне кохання три роки як уже, точніше, вже четвертий рік. Я у стосунках дуже турботливий, беру на себе відповідальність, бажаю ставати кращим для цієї людини й робити цю людину кращою для себе. Ми маємо спільну мету, хочемо жити в достатку, щоб наші батьки проводили старість у достатку. Для цього треба розвиватися", – поділився співак.