До того ж він розсекретив, де зараз те його вбрання. Повідомляє Show 24 з посиланням на "Цейво подкаст" з Васею Байдаком.

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Так, за словами артиста, спідниця дісталася йому від мами, піджак він випросив у когось з провідників, а колготки придбали спеціально. Берет Андрій також позичив у когось зі знайомих.

Данилко зауважив, що на початку кар'єри для імітації грудей клали светри, потім перейшли на презервативи.

Це було зручно, але мали свої нюанси. Коли ставало жарко, вони могли злипатися і навіть лопатися,

– пригадав артист.

Вже згодом для образу Вєрки Сердючки були створені паралонові груди.

Цей костюм ще зберігся. Десь на Політесі, мої першій квартирі, воно там висить. Думаю, там є берет, сорочка, піджак, спідниця. Я його не бачив років 25,

– розповів Данилко.

"Цейво подкаст": дивіться відео онлайн

Що відомо про початок творчості Вєрки Сердючки

Все розпочалася 1989 року на полтавській сцені КВК. Андрій Данилко створив образ, взявши ім'я однокласниці Ані Сердюк. Спочатку героїня була звичайною продавчинею, яку згодом перетворили на колоритну провідницю.

8 березня 1991 року відбувся перший великий сценічний виступ у Полтавському театрі імені Миколи Гоголя. Того ж року Данилко представив мініатюри "Провідниця" та "Столова".

У 1993 році артист отримав перші професійні нагороди: приз за кращу роботу на конкурсі "Курська аномалія" та звання лауреата "Всесміх-93" у Києві.

Популярність образу стрімко зростала. У 1995 році Данилко здобув гран-прі на міжнародному фестивалі "Море сміху". Згодом Вєрка Сердючка знялася в рекламі ПриватБанку.

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З листопада 1997 до травня 2002 року виходила популярна телепрограма "СВ-шоу", де Вєрка спілкувалася з зірками естради в стилізованому вагоні поїзда. Її співведучою була мовчазна Геля.

Нещодавно Андрій Данилко пригадав, як молодий артист Parfeniuk розчарувався, коли дізнався, що Вєрку Сердючку грає чоловік.