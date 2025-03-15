Від лірики про кохання до року про війну: 10 українських прем'єр, які не можна пропустити

Коли природа прокидається від зимового сну, українська музична сцена також розквітає новими барвами.

Так, Show 24 зібрав найцікавіші музичні прем'єри, як від вже улюблених виконавців, так і нових артистів. Релізи розповідають про кохання і війну, мрії й розчарування, минуле і майбутнє – усе те, чим живе наша країна сьогодні.

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Dima PROKOPOV – "Місто засинає"

Лірична пісня про завершену історію кохання та спогади, які залишаються з нами, коли все навколо затихає. За словами Дмитра, ця композиція розповідає про моменти нічної самотності, коли людина прокручує в голові невисловлені слова та невиконані обіцянки.

Dima PROKOPOV – "Місто засинає": дивіться відео онлайн

BALSAM – "Шлях"

Філософський трек про внутрішню боротьбу та пошук світла в темряві. Сам BALSAM описує роботу як глибоко особистий роздум про моральний вибір, совість та пошук правильного шляху в житті. Композиція пронизана тривогою й спробами знайти істину в хаотичному світі.

BALSAM – "Шлях": дивіться відео онлайн

Геля Зозуля – "Паприка"

Сингл про період пізнання людини та бажання відкрити її потаємні сторони. Авторка завуалювала свої думки в притаманному їй стилі французького нуару. Пісня спонукає до роздумів про любов, ризики, внутрішню силу та боротьбу за свої почуття, закликаючи слухачів бути собою, а не підлаштовуватися під соціальні очікування.

Геля Зозуля – "Паприка": дивіться відео онлайн

O.Torvald – "Стерти Лютий"

Новий трек популярного рок-гурту став метафорою неприємного періоду, який триває для українців уже три роки. Композиція символізує прагнення до весни як символу життя, перемоги та нових починань. За словами лідера бенду Жені Галича, весняний період завжди був для нього найпродуктивнішим, коли з'являються сили для нових звершень.

O.Torvald – "Стерти Лютий": дивіться відео онлайн

Макс Барських – Stomach Butterfly

Перша пісня з нового англомовного альбому виконавця. Ідея створення англомовних композицій з'явилася під час закордонних благодійних турів співака. За словами Барських, пісня Stomach Butterfies – послання для тих, хто здатен відчути справжню щирість слова та ніжність музики, натхненна незламним духом українців.

Макс Барських – Stomach Butterfies: дивіться відео онлайн

Dakh Daughters – Pandora's Box

Перший реліз з нового альбому фрік-кабаре гурту – гостра, безкомпромісна пісня про події, що формують сучасний геополітичний ландшафт: диктатуру, пропаганду, ілюзію свободи. Трек занурює в реальність, де відкрита Росією "скринька Пандори" випустила у світ криваву агресію та деградацію суспільства. Учасниці гурту наголошують на важливості донести до світового слухача, що війна проти України – це виклик для всього демократичного світу.

Dakh Daughters – Pandora's Box: дивіться відео онлайн

Паліндром – "На Кульпаркови"

Третій сингл з майбутнього альбому "Машина для трансляції снів" львівського виконавця Степана Бурбана. Композиція представлена як аудіовізуальна прогулянка районами Львова, що передає атмосферу міста 2000-х років. Автор називає її ностальгією за часом, "коли можна було не ходити на роботу і витрачати батьківські гроші в рандомних місцях".

Паліндром – "На Кульпаркови": дивіться відео онлайн

ДК Енергетик – "Дзвін"

Перший реліз гурту після участі в національному відборі на Євробачення. Пісня розкриває контраст між легкістю сприйняття життя як суцільних збігів та важкістю розлуки з людьми, які стали невіддільною частиною нашого життя і сформували нас як особистостей.

ДК Енергетик – "Дзвін": дивіться відео онлайн

Vlad Darwin і Денис Грищук – "3 Спроби"

Композиція про молодь, мрії та життєвий шлях, виконана в дуеті з переможцем "Чорноморських ігор 2023" Денисом Грищуком. За словами Vlad Darwin, це діалог між двома поколіннями мрійників – тими, хто тільки починає свій шлях, і тими, хто вже піднімався після багатьох падінь. Пісня надихає та нагадує, що вік не має значення – головне ніколи не здаватися.

Vlad Darwin і Denys Hryshchuk – "3 Спроби": дивіться відео онлайн

IVAN LIULENOV та DAMNITSKYI – "Техно"

Співак та комік презентували свій новий кліп на пісню "Техно", який занурює в атмосферу юнацьких дискотек. "Техно" – пісня, в якій простими словами описується кохання.

Кліп "Техно" на підтримку збору для закупівлі обладнання для підрозділу "Крила" ГУР МО України,

– наголосили музиканти.

IVAN LIULENOV та DAMNITSKYI – "Техно": дивіться відео онлайн

Нагадаємо, нещодавно Надя Дорофєєва також випустила нову пісню "Додайте світла".