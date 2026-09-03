"Я б не прийняв назад": Дональд Трамп різко відреагував на повернення Меган і Гаррі до Британії

Президент США Дональд Трамп публічно прокоментував переїзд герцогів Сассекських з Каліфорнії до Великої Британії. Політик відверто зізнався, що задоволений їхнім від'їздом та не приховує свого негативного ставлення до пари.

Президент США Дональд Трамп публічно прокоментував повернення герцогів Сассекських з Каліфорнії до Великої Британії, пише People. Політик відверто зізнався, що задоволений їхнім від'їздом та не приховує свого негативного ставлення до пари. Під час спілкування з журналістами в Овальному кабінеті американський лідер заявив, що радіє такому повороту подій.

У розмові з пресою Трамп відверто зізнався, що ніколи не був фанатом подружжя. Політик наголосив, що вважає поведінку герцогині Сассекської нешанобливою щодо британської монархії. Разом з тим, Трамп назвав Гаррі чудовою людиною та гарним хлопцем.

Я не був її фанатом. Мені не подобалося, як вона поводилася. Я вважаю, що вона виявила жахливу неповагу до королеви та короля Чарльза. Відверто кажучи, якби я був на місці королівської родини, я б не прийняв їх назад,

– підкреслив Трамп.

Політик також нагадав про свої теплі стосунки з покійною королевою Єлизаветою II та короля Чарльза III. На його думку, Сассекські завдали надто багато болю королівській родині.



Дональд Трамп висловився щодо Меган Маркл та принца Гаррі / Getty Images

Це вже не вперше, коли Дональд Трамп критикує герцогів. Раніше він неодноразово обмінювався шпильками з Меган Маркл, а також реагував на заяви принца Гаррі щодо міжнародної політики США.

Попри гострі висловлювання американського президента, родина Гаррі та Меган вже активно облаштовується на новому місці. Однією з головних причин їхнього переїзду стало саме навчання дітей. Раніше 24 Канал писав про те, де навчатимуться діти принца Гаррі та чим занепокоєна Меган Маркл у Британії.