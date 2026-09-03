Президент США Дональд Трамп публично прокомментировал возвращение герцогов Сассекских из Калифорнии в Великобританию, пишет People. Политик откровенно признался, что доволен их отъездом, и не скрывает своего негативного отношения к паре. Во время общения с журналистами в Овальном кабинете американский лидер заявил, что рад такому повороту событий.

В беседе с прессой Трамп откровенно признался, что никогда не был поклонником супругов. Политик подчеркнул, что считает поведение герцогини Сассекской неуважительным по отношению к британской монархии. Вместе с тем Трамп назвал Гарри замечательным человеком и хорошим парнем.

Я не был ее поклонником. Мне не нравилось, как она себя вела. Я считаю, что она проявила ужасное неуважение к королеве и королю Чарльзу. Откровенно говоря, если бы я был на месте королевской семьи, я бы не принял их обратно,

– подчеркнул Трамп.

Политик также напомнил о своих теплых отношениях с покойной королевой Елизаветой II и королем Чарльзом III. По его мнению, Сассекские причинили слишком много боли королевской семье.



Дональд Трамп высказался о Меган Маркл и принце Гарри / Getty Images

Это уже не первый раз, когда Дональд Трамп критикует герцогов. Ранее он неоднократно обменивался колкостями с Меган Маркл, а также реагировал на заявления принца Гарри по поводу международной политики США.

Несмотря на резкие высказывания американского президента, семья Гарри и Меган уже активно обустраивается на новом месте. Одной из главных причин их переезда стало именно обучение детей. Ранее 24 Канал писал о том, где будут учиться дети принца Гарри и чем обеспокоена Меган Маркл в Великобритании.