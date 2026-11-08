Як зараз виглядають дорослі доньки голлівудських татусів: Метта Деймона, Бреда Пітта

Ще донедавна вони були дітьми відомих акторів, за якими полювали папараці, а тепер самі привертають увагу на світських заходах. Деякі вже будують кар'єру, інші обирають життя подалі від Голлівуду.

Голлівудські зірки звикли до уваги камер, але їхні діти не завжди прагнуть такої самої публічності. Хтось виходить на червоні доріжки разом із батьками, хтось змінює знамените прізвище, а хтось уже пробує себе в кіно, моді чи танцях. 24 Канал зібрав історії доньок Метта Деймона, Бена Аффлека, Бреда Пітта та Тома Круза, які вже виросли.

Ізабелла Деймон – донька Метта Деймона

Донька Метта Деймона / Колаж 24 Каналу

20-річна Ізабелла Деймон нечасто з'являється на світських заходах, однак 2 листопада 2026 року зробила виняток. Вона супроводжувала батька на церемонії CFDA Fashion Awards у Нью-Йорку.

Для виходу дівчина обрала білу ажурну сукню з довгими торочками, а Метт Деймон з'явився у чорному костюмі. Їхня поява привернула увагу фотографів, але цього разу Ізабелла була цікава не лише як донька знаменитого актора.

У серпні 2026 року дівчина підписала контракт із престижною модельною агенцією IMG Models. Тож цілком можливо, що незабаром її частіше можна буде побачити на модних подіумах, аніж поруч із батьком на кінопрем'єрах.

На червоній доріжці актор також розповів журналістам People, що вони з донькою часто дають одне одному поради. Метт назвав Ізабеллу чудовою молодою жінкою та зізнався, що йому цікаво спостерігати за тим, як складатиметься її життя.

Вайолет Аффлек – донька Бена Аффлека та Дженніфер Гарнер

Вайолет Аффлек та Бен Аффлека / Колаж 24 Каналу

20-річна Вайолет Аффлек – старша донька Бена Аффлека та Дженніфер Гарнер. На відміну від багатьох дітей знаменитостей, вона не поспішає будувати кар'єру в кіно чи модельному бізнесі.

Після закінчення школи у 2024 році дівчина вступила до Єльського університету. Вайолет цікавиться громадським здоров'ям та екологічними питаннями. Вона неодноразово виступала за доступність медичної допомоги, порушувала тему наслідків COVID-19 і необхідності захисту людей від забрудненого повітря.

У 2025 році донька акторів навіть виступила в Організації Об'єднаних Націй, де говорила про громадське здоров'я та захист дітей. Її активність помітно відрізняється від звичного життя голлівудських спадкоємців.

Вайолет також рідко з'являється на публіці без батьків. Водночас вона вже стала самостійною особистістю, яка використовує увагу до своєї родини, щоб говорити про важливі для неї теми.

Шайло та Захара – доньки Бреда Пітта й Анджеліни Джолі

У Бреда Пітта та Анджеліни Джолі шестеро дітей, проте саме їхні доньки останніми роками регулярно привертають увагу медіа. Дві з них уже повнолітні та поступово обирають власні шляхи.

20-річна Шайло захоплюється танцями. У квітні 2026 року вона несподівано з'явилася в музичному кліпі південнокорейської співачки Dayoung на пісню "What's a Girl to Do". Цікаво, що дівчина потрапила до проєкту завдяки відкритому кастингу. Представники лейблу Starship Entertainment навіть зізналися, що під час знімань не знали, хто її знамениті батьки.

Шайло також відмовилася від прізвища Пітт і тепер використовує ім'я Шайло Джолі.

Її старша сестра, 21-річна Захара, навчається у коледжі Спелман в Атланті. Вона бере участь у студентському житті та неодноразово з'являлася на публічних заходах разом із матір'ю.

У вересні 2026 року Захара також офіційно змінила ім'я, прибравши прізвище Пітт. Тепер у документах вона значиться як Захара Марлі Джолі. Таким чином, дівчина приєдналася до сестри, яка раніше ухвалила аналогічне рішення.

Доньки Бреда Пітта й Анджеліни Джолі / Колаж 24 Каналу

Сурі Ноель – донька Тома Круза та Кеті Голмс

Том Круз з донькою Сурі / Фото Getty Images

20-річна Сурі Ноель, донька Тома Круза та Кеті Голмс, також обрала творчий шлях. Щоправда, замість великого кіно вона вирішила спробувати себе на театральній сцені.

У серпні 2026 року дівчина дебютувала в постановці "Midsummer!" на Единбурзькому театральному фестивалі. Вистава створена за мотивами п'єси Вільяма Шекспіра "Сон літньої ночі", а Сурі виконала роль Гелени.

Дівчина навчається у Школі драми Університету Карнегі-Меллона. Її виступ навіть отримав схвальні відгуки театральних критиків. Зокрема, The Guardian відзначив її комедійну гру та переконливе виконання монологу.

Цікаво, що на сцені та в професійному середовищі вона використовує ім'я Сурі Ноель, а не прізвище знаменитого батька. Схоже, донька Тома Круза прагне сформувати власну творчу ідентичність.

Останнім часом увага до родини Бреда Пітта знову посилилася через рішення його дітей змінити прізвище. Зокрема, наймолодша донька актора Вів'єн Джолі також офіційно відмовилася від прізвища батька – що відомо про рішення дівчини та як вона тепер називатиметься.