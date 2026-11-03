Молодша донька Анджеліни Джолі та Бреда Пітта офіційно відмовилася від прізвища актора

Суд задовольнив прохання дівчини про зміну імені, тож тепер замість Вів'єн Маршелін Джолі-Пітт вона офіційно називатиметься Вів'єн Маршелін Джолі. Про це повідомило видання The Daily Mail.

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Вів'єн стала четвертою дитиною колишнього подружжя, яка юридично відмовилася від прізвища Пітт. До неї це зробили троє старших дітей акторів: 20-річна Шайло, 25-річний Меддокс та 21-річна Захара. Таким чином, жодна з трьох доньок Бреда Пітта більше не носитиме його прізвища.

За інформацією Daily Mail, у судових документах причину зміни прізвища Вів'єн зазначили як "особисту". Дівчина народилася у 2008 році разом із братом-близнюком Ноксом і є наймолодшою з шести дітей Анджеліни Джолі та Бреда Пітта. Брат-близнюк Вів'єн Нокс та її старший брат Пакс поки залишаються єдиними дітьми колишньої пари, які не подавали офіційних документів для зміни прізвища.

Додамо, що подібна ситуація траплялася і в іншій відомій голлівудській родині. Раніше 20-річна донька Тома Круза та Кеті Голмс також відмовилася від прізвища батька.