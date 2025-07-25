Автор вірусного треку "Смарагдове небо" відповів, скільки заробляє на музиці

Український співак DREVO зізнався, скільки заробляє на музиці. Він також поділився, який був бюджет кліпу на пісню "Смарагдове небо", яка вже довгий час тримається у топі музичних чартів.

Про це DREVO розповів у розмові з Show 24. Наша редакція записала інтерв'ю зі співаком на Atlas Festival 2025.

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DREVO зізнався, що вже заробляє на музиці, але зауважив, що суми не дуже великі.

Вже вдається заробляти, але це не щось захмарне, як люди можуть собі уявляти,

– відповів співак.

DREVO – є виконавцем вірусного треку "Смарагдове небо". Наразі кліп набрав понад 16 мільйонів переглядів на ютубі. Відео зроблено стильно та професійно. Та артист зазначив, що бюджет складав "нуль гривень".

Все трималося на ідеї та ентузіазмі. Люди працювали щиро, без оплати. І, можливо, саме тому це все вийшло настільки чесно й сильно. Гроші – не головне, коли хочеш чогось досягнути в житті й, зокрема, в музиці,

– зауважив він.

DREVO – "Смарагдове небо": дивіться відео онлайн

Важливо! Повне інтерв'ю з DREVO читайте за посиланням.

Хто такий DREVO?