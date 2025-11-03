Не можу прийняти, – дружина "Дизеля" з Green Grey вперше прокоментувала його раптову смерть

20 жовтня з життя пішов засновник популярного рок-гурту Green Grey Андрій "Дизель" Яценко. Днями ж його дружина, реперка Євгенія, вперше прокоментувала трагічну втрату.

Своїми емоціями вона поділилася під час концерту пам'яті Андрія Яценка у Києві. Про це пише 24 Канал з посиланням на ютуб-канал "Сніданок з 1+1".

Цікаво Андрій Бєдняков відповів, чи дійсно в шоу "Орел і Решка" була золота карта

Євгенія зізналася, що не може змиритися зі смертю коханого, який раптово пішов з життя. Дружина Андрія також додала, що він був дуже важливою людиною для музикантів України.

Наразі не можу збагнути й прийняти те, що його немає з нами. Він не хворів, не жалівся на стан здоров'я. Це була дуже щира людина, котра до останнього боролася за права музикантів… Це величезна втрата для музикального світу, для українських музикантів, бо Андрій розвивав культуру, давав музикантам виражатися,

– наголосила Євгенія.

Телепрограма "Життя відомих людей": дивіться відео онлайн

Напередодні тітка "Дизеля" казала, що Євгенія дуже себе звинувачує, бо не наполягла на тому, щоб Андрій пройшов обстеження у лікарів. Про це Айя Коростильова розповідала в інтерв'ю OBOZ.UA.

Що відомо про смерть Андрія Яценка?