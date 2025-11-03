Про це Бєдняков розповів у новому інтерв'ю. Пише 24 Канал з посиланням на ютуб-канал "Бомбардир".

Андрій Бєдняв розповів, що коли він знімався у тревел-шоу "Орел і Решка" золота карта дійсно була. Однак телеведучий зазначив, що дорогі покупки все одно потрібно було затверджувати.

Ти не міг собі купити машину, годинник. Треба все затверджувати. Готель ти сам (вибирав – 24 Канал),

– поділився Бєдняков.

Він пригадав, що Жанна Бадоєва якось хотіла купити каблучку. Телеведуча телефонувала продюсерам, аби отримати дозвіл, але зрештою їй відмовили.

Якщо якийсь класний експіріенс – треба сісти на кита і поплисти кудись, умовно кажучи. Це коштує 12 тисяч. Продюсери розуміють, що це класно показати, що це буде цікаво людям. Ми це знімаємо, ми це купуємо. А якщо я пішов у магазин і купив собі машину – це не цікаво,

– пояснив телеведучий.

До речі! Торік колишній ведучий "Орла і Решки" Євген Синельников в інтерв'ю "Люкс ФМ" розповів, що золотою картою можна було оплатити одну ніч в дорогому готелі.

"У тебе п'ять ночівель і лише одна з золотою картою, або в хостелі. Тобто все одно вся група збирається в одному готелі, все одно у всіх є цей готель, все одно речі й валіза приїжджають в цей готель", – пояснив він.

Коротко про тревел-шоу "Орел і Решка"