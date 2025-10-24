Про зрадницю Тодоренко Бєдняков згадав у першому випуску свого шоу "Де брехня?". Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на ютуб-канал телеведучого.

Не пропустіть Попри те, що стали зрадниками: 5 артистів, які досі мають українське громадянство

Андрій Бєдняков запрошує на шоу "Де брехня?" відомих людей, які розповідають про себе 5 фактів, 1 із яких неправдивий. Гостею першого випуску стала стендап-комікеса Лєра Мандзюк.

Мандзюк, зокрема, розповіла історію, як жила в готелі з повіями. Коли стендап-комікеса озвучила цей факт, Бєдняков пригадав роботу в тревел-шоу "Орел і Решка" та з іронією висловився про Регіну Тодоренко.

Я коли знімався в "Орел і Решка", теж у готелях жив з повіями. Потім вони залишилися жити в Росії, переїхали туди, тому я теж можу сказати, що жив з повіями. Регіна, привіт,

– сказав телеведучий.

Андрій Бєдняков і Лєра Мандзюк у шоу "Де брехня?": дивіться відео онлайн

Зазначимо! Факт про те, що Лєра Мандзюк жила з повіями – правдивий.

Нагадаємо, торік Андрій Бєдняков пояснив, чому Регіна Тодоренко живе і будує кар'єру в Росії та мовчить про війну. За словами телеведучого, для неї гроші важливіші за совість і країну. Про це він заявив у проєкті "Про війну", який вийшов на ютуб-каналі Центру протидії дезінформації.

Бєдняков також зазначив – те, що Тодоренко обрала мовчання після початку повномасштабного вторгнення, не стало для нього несподіванкою.

Багато хто почав говорити, чому Регіна Тодоренко нічого не сказала, це несподіванка. Для мене це не було несподіванкою. Тому що я знав Регіну Тодоренко. Ми з нею ніколи не товаришували. Вона намагалася зі мною товаришувати, а я людей бачу одразу,

– сказав телеведучий.

Андрій розумів, що для Регіни головне кар'єра, гроші та популярність.

Регіна Тодоренко зрадила Україну