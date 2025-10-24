О предательнице Тодоренко Бедняков вспомнил в первом выпуске своего шоу "Где ложь?". Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на ютуб-канал телеведущего.

Андрей Бедняков приглашает на шоу "Где ложь?" известных людей, которые рассказывают о себе 5 фактов, 1 из которых неправдивый. Гостьей первого выпуска стала стендап-комикеса Лера Мандзюк.

Мандзюк, в частности, рассказала историю, как жила в отеле с проститутками. Когда стендап-комикеса озвучила этот факт, Бедняков вспомнил работу в тревел-шоу "Орел и Решка" и с иронией высказался о Регине Тодоренко.

Я когда снимался в "Орел и Решка", тоже в отелях жил с проститутками. Потом они остались жить в России, переехали туда, поэтому я тоже могу сказать, что жил с проститутками. Регина, привет,

– сказал телеведущий.

Андрей Бедняков и Лера Мандзюк в шоу "Где ложь?": смотрите видео онлайн

Отметим! Факт о том, что Лера Мандзюк жила с проститутками – правдивый.

Напомним, в прошлом году Андрей Бедняков объяснил, почему Регина Тодоренко живет и строит карьеру в России и молчит о войне. По словам телеведущего, для нее деньги важнее совести и страны. Об этом он заявил в проекте "О войне", который вышел на ютуб-канале Центра противодействия дезинформации.

Бедняков также отметил – то, что Тодоренко выбрала молчание после начала полномасштабного вторжения, не стало для него неожиданностью.

Многие начали говорить, почему Регина Тодоренко ничего не сказала, это неожиданность. Для меня это не было неожиданностью. Потому что я знал Регину Тодоренко. Мы с ней никогда не дружили. Она пыталась со мной дружить, а я людей вижу сразу,

– сказал телеведущий.

Андрей понимал, что для Регины главное карьера, деньги и популярность.

Регина Тодоренко предала Украину