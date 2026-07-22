Дружина нового головкома ЗСУ: хто така Юлія Драпата та яку неочікувану професію має

Днями президент України Володимир Зеленський призначив Михайла Драпатого новим головнокомандувачем ЗСУ. 43-річний генерал-майор змінив на цій посаді Олександра Сирського.

І якщо інформації про Драпатого у мережі достатньо, то про його дружину відомо небагато. У матеріалі 24 Каналу розповідаємо, хто така Юлія Драпата та чим займається у житті.

Вперше дружину Михайла Драпатого українці змогли побачити ще у 2014 році в сюжеті СТБ. Тоді Михайло командував 2-м механізованим батальйоном 72-ї окремої механізованої бригади в зоні АТО та вивів з оточення під щільним вогнем 260 військовослужбовців.

Під час знімань командир тримав на руках сина Івана. Хлопчик періодично засмучувався, обіймав тата і не хотів більше його нікуди відпускати.



Михайло Драпатий з сином у 2014 році / скрин відео

Журналісти також взяли інтерв'ю й у дружини Михайла Юлії, яка розповідала, як сильно хвилювалася за чоловіка в той складний період. У сюжеті вона зізналася, що ніби була разом з коханим, хоч і переживала все на відстані.



Михайло Драпатий з сином та дружиною / скрин відео



Юлія Драпата у 2014 році / скрин відео

Пройшло вже чимало років і сьогодні пара виховує вже двоє дітей. У старшого сина є сестра Анна. Діти подружжя ведуть не публічне життя. Відомо, що Іван Драпатий займав активну позицію у школі, перемагав на різноманітних конкурсах, брав участь у заходах, де розповідав про бойовий шлях свого батька.

Що відомо про Юлію Драпату

Відомо, що дружина нового головкома ЗСУ має творчу професію. Юлія працює викладачкою у Білоцерківській школі мистецтв №5 імені Сергія Томащука, а також виступає в ансамблі бандуристів-викладачів "Олександрія", співає на музичних заходах.



Юлія Драпата (друга зліва) / фото з фейсбуку

Зокрема, виступ Юлії можна почути у Білоцерківському Будинку органної та камерної музики. Поки Михайло Драпатий тримає фронт, його дружина зміцнює національну ідентичність та розвиває українську культуру.



Юлія Драпата виступає в органному залі / фото з інстаграму

Ця пара не публічна. Вони не ведуть активно соцмережі, не публікують сімейні фото і, мабуть, тримаються тієї думки, що щастя полюбляє тишу. Можливо, згодом зможемо побачити Юлію та Михайла Драпатих разом на різних публічних заходах, а також побачити їхній вже дорослих дітей.

Раніше наша редакція розповідала про дружину колишнього міністра оборони Анастасію Федорову.