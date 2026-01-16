Михайло Федоров одружений вже понад 10 років. У матеріалі 24 Каналу дізнавайтесь про те, що відомо про обраницю одного з наймолодших українських чиновників і чим вона займається.

До теми Пережили злети й падіння: історія кохання очільника Міноборони Михайла Федорова і його дружини

Що відомо про Анастасію Федорову?

Анастасія Федорова народилась у Запоріжжі й здобувала вищу освіту в місцевому університеті, - як і її чоловік. Михайло вивчав там соціологію та управління, а Анастасія навчалася на іноземній філології.

Кар'єра дівчини почалась з викладання: вона навчала ІТ-спеціалістів англійської мови.

Я отримувала задоволення від комунікації з людьми. Мені подобалося робити процес навчання креативним і небанальним,

– розповідала Анастасія.

Після одруження та переїзду в Київ Анастасія вирішила зайнятися власним бізнесом та створила свій бренд одягу COVER – це сталось у період пандемії. Літня колекція саме була готова, коли почалось повномасштабне вторгнення.



Анастасія Федорова з сім'єю / Фото з інстаграму Анастасії Федорової

Спершу Анастасія думала, що вже не повернеться до попередньої роботи. Але коли Київську область звільнили, робота бренду відновилася. 50% прибутку від колекції відправляється на потреби ЗСУ на Запорізькому напрямку.

"Мої батьки жили на окупованих територіях, тому для мене це дуже особисте питання. Також ми проводимо благодійні лотереї, донати від яких ідуть на допомогу армії. Ми трохи адаптували бізнес, розвиваємо його і віримо, що майбутнє буде кращим, однак цей больовий поріг ніхто з нас уже не забуде", – зазначала дружина міністра.

Анастасія Федорова як дизайнерка продовжує займатися розвитком свого бренду й створенням нових колекцій. На сторінці вона часто показує деталі своєї роботи.

Історія кохання Михайла та Анастасії Федорових

Михайло й Анастасія познайомилися в гуртожитку, коли завершували навчання в університеті. Спершу вони були друзями, а згодом з'явилися й романтичні почуття. У 2015 році пара одружилась.

Через два роки у них народилась донечка Марія. У 2025 подружжя відсвяткувало 10 років у шлюбі.

Секретів не існує. Але повинна бути база – почуття та бажання бути разом, час разом. Мені здається, що не треба втрачати фішку взаємодії так, ніби ви тільки почали зустрічатися, навіть коли вже багато років разом,

– ділилась Анастасія Федорова.



Анастасія Федорова з сім'єю / Фото з інстаграму Анастасії Федорової

Що таке бути дружиною міністра?

Анастасія Федорова зізнавалась, що не любить публічність. Також вона була не прихильницею того, що її називали "дружиною міністра", адже це не єдина її роль у суспільстві.

З початком повномасштабної війни у Михайла Федорова стало набагато більше роботи, однак пара залишається разом і є опорою одне для одного.



Анастасія Федорова з чоловіком / Фото з інстаграму пари

Після того як Михайло Федоров став очільником Міноборони, Анастасія поділилась, що приймає вибір чоловіка, як і він поважає її шлях. Та закликала не змішувати їхні ролі й поважати особисті кордони.

"Я не роль, не функція і не похідна від чиїхось рішень. Окрема людина зі своєю роботою, відповідальністю й результатами – і саме в цьому статусі я існую та комунікую", – наголосила дружина міністра.