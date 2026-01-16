Дружина Михайла Федорова прокоментувала, що поважає вибір свого чоловіка. Це не дивно, адже за 10 років у шлюбі пара пройшла чимало випробувань. Що відомо про їхню особливу історію кохання – читайте у матеріалі 24 Каналу.

Знайомство і шлюб

Михайло та Анастасія навчались в одному університеті в Запоріжжі й навіть жили в одному гуртожитку. Однак нагода познайомитися трапилась вже після завершення навчання.



Михайло Федоров з дружиною / Фото з інстаграму Анастасії Федорової

Спершу пара дружила, а згодом між ними зародилися почуття. Напередодні річниці стосунків Михайло зробив коханій пропозицію. У 2015 році пара зіграла весілля.



Михайло Федоров з дружиною / Фото з інстаграму Анастасії Федорової

Побудова сім'ї й народження доньки

Михайло Федоров займався маркетингом і СММ-агенцією, а Анастасія почала роботу з ІТ-сектором і викладала там англійську мову. За 10 років шлюбу у них були як злети, так і падіння.

Ми пережили гречку, односпальне ліжко на двох, різницю поглядів на, як мені здавалося, важливі речі, і багато-багато іншого,

– писав Михайло Федоров.

У 2017 році у пари народилась донька, яку назвали Марією.



Михайло Федоров з донькою / Фото з інстаграму Михайла Федорова

Згодом вони переїхали до Києва. Анастасія створила власний бренд жіночого одягу COVER, а згодом Михайло Федоров став міністром цифрової трансформації. Це наймолодший міністр в українській політиці.

Життя під час великої війни

Під час повномасштабної війни життя кожного українця змінилося. Однак стосунки Федорових залишилися такими ж міцними. Вони й надалі намагалися проводили час удвох та як сім'я. Якщо раніше пара ходила в кіно, то зараз спілкується за вечерею: ділиться новинами і переживаннями.

Якщо говорити про війну, то, звичайно, всім зараз дуже тяжко. У тому числі й Михайлу, тому що обсяг роботи став більшим, ніж зазвичай. Але я з ним, я завжди поруч і вважаю, що це і є ключем до міцних стосунків – просто бути поряд та проходити все разом,

– ділилась Анастасія.



Михайло Федоров з сім'єю / Фото з інстаграму Михайла Федорова

Важливо й те, що у стосунках подружжя не зникає романтика. Михайло дарує дружині й доньці квіти, запрошує кохану на побачення.

Як дружина Федорова відреагувала на нову посаду чоловіка?

14 січня Верховна Рада призначила Михайла Федорова міністром оборони. На це публічно відреагувала його дружина. Вона поділилась, що ні вітати, ні співчувати їй не потрібно.

Кожен вибір в житті дорослої людини має бути його власним. У мого чоловіка є свої беззаперечні неймовірні досягнення, свої амбіції та власне професійне бачення того, що він хоче далі. Я цей вибір поважаю так само, як він поважає мій шлях – абсолютно окремий від політики. Це і є доросле розділення сфер,

– підкреслила Анастасія.

Жінка додала, що часто дружин медійних особистостей знецінюють і сприймають як додаток. Та вона наголосила, що є окремою людиною зі своєю відповідальністю, тому закликала поважати особисті кордони.