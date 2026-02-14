Багато наших політиків живуть у щасливих шлюбах і виховують дітей. Вони не соромляться публічно говорити про свої почуття, тому у такий день 24 Канал вирішив показати, як виглядає кохання у фото тих, кого українці кожного дня бачать у новинах.

Українські політики зі своїми коханими

Пара одружилась у 2013 році. Коли розпочалась велика війна, Маріанна навіть не думала про те, щоб виїхати з Києва. Вона залишилась поруч із чоловіком. З того часу пара 24/7 разом. Як зізнався сам очільник ГУР, жінка живе з ним в одному кабінеті. Принаймні так було доти, допоки Буданов не очолив ОП.

Кирило Буданов із дружиною / Фото з відкритих джерел

За всі роки Дмитро та Світлана зустрічались декілька разів, однак кожен із них мав своє особисте життя. Однак після 2020 року пара почала жити разом. У 2022 році Кулеба розлучився з дружиною.

Минулого року Кулеба освідчився Світлані.

Дмитро Кулеба та Світлана Павлецька / Фото з інстаграму

Пара перебуває у шлюбі 10 років. Вони навчались в одному виші, однак познайомились уже після завершення навчання. Між ними зав'язались дружні стосунки, які згодом переросли в кохання.

У 2017 році у подружжя народилась донечка Марія.

Михайло Федоров з дружиною / Фото з інстаграму

Президентське подружжя навчалось в одній школі. У студентські роки в Олени був інший залицяльник, однак Володимир таки зміг добитись прихильності від коханої.

Пара разом працювала, гастролювала й зустрічалась аж 8 років. Зеленський так довго не освідчувався, адже хвилювався, що після одруження одразу з'являться діти, а це не входило у найближчі плани.

Однак 6 вересня 2003 року Олена та Володимир таки стали подружжям і відгуляли весілля. Сьогодні Зеленські виховують двох дітей – доньку Олександру й сина Кирила.

Олена та Володимир Зеленські / Фото пресслужб

Пара перебуває у шлюбі понад 20 років. Валерій Залужний зізнався, що до 2014 року вони часто подорожували, однак від початку війни на Донбасі та окупації півострова Крим він дуже мало часу проводив з родиною.

У соцмережах посол України у Великій Британії дуже часто ділиться милими та щирими світлинами з дружиною. А ще частіше присвячує їй теплі рядки, сповнені кохання.

Валерій та Олена Залужені / Фото з соцмереж

