Багато наших політиків живуть у щасливих шлюбах і виховують дітей. Вони не соромляться публічно говорити про свої почуття, тому у такий день 24 Канал вирішив показати, як виглядає кохання у фото тих, кого українці кожного дня бачать у новинах.

До теми І в горі, і в радості: як змінились зіркові пари, які 30 років разом

Українські політики зі своїми коханими

Кирило Буданов і Маріанна

Пара одружилась у 2013 році. Коли розпочалась велика війна, Маріанна навіть не думала про те, щоб виїхати з Києва. Вона залишилась поруч із чоловіком. З того часу пара 24/7 разом. Як зізнався сам очільник ГУР, жінка живе з ним в одному кабінеті. Принаймні так було доти, допоки Буданов не очолив ОП.

Кирило Буданов із дружиною / Фото з відкритих джерел

Дмитро Кулеба та Світлана Павелецька

За всі роки Дмитро та Світлана зустрічались декілька разів, однак кожен із них мав своє особисте життя. Однак після 2020 року пара почала жити разом. У 2022 році Кулеба розлучився з дружиною.

Минулого року Кулеба освідчився Світлані.

Дмитро Кулеба та Світлана Павлецька / Фото з інстаграму

Михайло Федоров й Анастасія

Пара перебуває у шлюбі 10 років. Вони навчались в одному виші, однак познайомились уже після завершення навчання. Між ними зав'язались дружні стосунки, які згодом переросли в кохання.

У 2017 році у подружжя народилась донечка Марія.

Михайло Федоров з дружиною / Фото з інстаграму

Володимир та Олена Зеленські

Президентське подружжя навчалось в одній школі. У студентські роки в Олени був інший залицяльник, однак Володимир таки зміг добитись прихильності від коханої.

Пара разом працювала, гастролювала й зустрічалась аж 8 років. Зеленський так довго не освідчувався, адже хвилювався, що після одруження одразу з'являться діти, а це не входило у найближчі плани.

Однак 6 вересня 2003 року Олена та Володимир таки стали подружжям і відгуляли весілля. Сьогодні Зеленські виховують двох дітей – доньку Олександру й сина Кирила.

Олена та Володимир Зеленські / Фото пресслужб

Валерій та Олена Залужні

Пара перебуває у шлюбі понад 20 років. Валерій Залужний зізнався, що до 2014 року вони часто подорожували, однак від початку війни на Донбасі та окупації півострова Крим він дуже мало часу проводив з родиною.

У соцмережах посол України у Великій Британії дуже часто ділиться милими та щирими світлинами з дружиною. А ще частіше присвячує їй теплі рядки, сповнені кохання.

Валерій та Олена Залужені / Фото з соцмереж

Нещодавно ми розповідали про знаменитостей, яким пощастило зустріти кохання під час війни.