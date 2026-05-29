Багато років тому і українські знаменитості були звичайними школярами, які ще не знали, що чекає їх у майбутньому. Вони одягли свої святкові вбрання й вирушили на ту саму останню лінійку, де востаннє для них пролунав шкільний дзвінок. У такий важливий день 24 Канал покаже рідкісні фото з випускних, де деяких зіркових випускників можна одразу й не впізнати.

Дмитро Монатік

Навіть на свій випускний артист прийшов у яскравому образі – чорний костюм із червоною краваткою, а на голові зробив дреди, що додало Дмитру брутальності.

Дмитро Монатік на випускному / Фото з соцмереж

Світлана Тарабарова

На випускному артистка була ще без свого ефектного рудого волосся. Світлана тоді була блондинкою, а от сукня вже говорила про її стиль – пурпурове вбрання з прозорими вставками, які ідеально підкреслювали її фігуру.

Світлана Тарабарова на випускному / Фото з соцмереж

Ірина Федишин

А ця українська співачка закінчувала школу у Львові. На випускний вечір Федишин одягла сукню лимонного кольору, а її біляве волосся було зібране в охайну зачіску.

Ірина Федишин на випускному / Фото з соцмереж

Анна Трінчер

На фоні інших зірок дівчина виглядає більш сучасно, адже її випускний відбувся у 2018 році. У Ані були доволі напружені стосунки з однокласниками, адже на момент випуску вона вже була популярною, та однолітки її не сприймали.

На випускний співачка одягла сукню смарагдового кольору з великим розрізом на нозі.

Анна Трінчер на випускному / Фото з особистого архіву співачки

Віталій Козловський

Артист, який не так давно знову повернувся на велику сцену, на власний випускний сам створив і пошив собі костюм. У той час, коли однокласники приходили у традиційних класичних костюмах у чорних і сірих кольорах, вбрання Козловського мало оригінальний принт.

Віталій Козловський на випускному / Фото з особистого архіву співака

Alyona alyona

Реперка, яка представляла Україну на Євробаченні, на шкільний випускний одягла яскраву сукню у блакитному кольорі, а образ доповнила плетеною накидкою, виразним макіяжем і зачіскою.

Alyona Alyona на випускному / Фото з інстаграму зірки

Потап

Олексій Потапенко, який нещодавно оголосив про розлучення з Настею Каменських, на випускному мав густу шевелюру. У нього була біла сорочка та костюм світлого кольору.

Потап на випускному / Фото з інстаграму зірки

MELOVIN

Архівні фото артиста у мережі доволі рідкісні. Однак нам вдалось побачити, як MELOVIN виглядав на шкільному випускному. Співак вирізнявся на фоні однокласників, адже був без піджака, а образ доповнив яскравими окулярами.

Melovin на випускному / Фото з соцмереж

Сьогоднішнє свято назавжди залишиться особливим, адже прийде усвідомлення, що більше не сядеш за шкільну парту й не бігатимеш по коридорах школи з однокласниками. Та як кажуть, "кожен фініш – це по суті старт", тому хай так і буде у житті кожного випускника.