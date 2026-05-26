Саме тому випускники приділяють особливу увагу вибору плейлиста, зокрема композицій для випускного вальсу. Добірка треків, які можуть стати саундтреком завершення шкільного етапу, – далі в матеріалі 24 Каналу.

Вас також може зацікавити Почуття сильніші за обставини: як Усик і Бражко довели, що для кохання немає перешкод

Останній дзвоник перед випускним – момент, коли всі ще поруч, але вже відчувається, що це останні такі дні разом. Цей стан добре описують спокійні, трохи ностальгічні пісні. Наприклад, трек Скрябіна – "Кінець фільму". Він як фінал чогось великого, до чого ти вже звик.

Для вальсу гарно підходить ніжна пісня Квітки Цісик – "Місто спить". Вона звучить спокійно і трохи навіть сумно.

Читайте більше перевірених новин Додайте 24 Канал у вибрані джерела в Google

Додати

А "Школа" Анни Трінчер – це пісня, яка одразу повертає в усі шкільні спогади, тому її складно не додати в таку добірку.

Анна Трінчер – "Школа": дивіться відео онлайн

Про дорослішання заспівала й KRISTONKO. Її трек називається "Дорослими".

KRISTONKO – "Дорослими": дивіться відео онлайн

До речі, також багато в кого зі школою асоціюється саундтрек до серіалу "Новенька" – пісня MELOVIN "Вітрила". Це емоційний трек про кохання, щирість, пристрасть та прийняття одне одного справжніми.

MELOVIN – "Вітрила": дивіться відео онлайн

Водночас останній дзвоник – це не тільки про прощання. Це ще й про те, що далі буде щось нове й цікаве, навіть якщо поки не дуже зрозуміло що. Тут вдало вписується трек VLADA K та KOLA, який називається "Вірте люди у дива".

VLADA K і KOLA – "Вірте люди у дива": дивіться відео онлайн

Ще один небанальний варіант для останнього дзвоника – пісня "Не лякай", яку в дуеті записали Klavdia Petrivna та OSTY.

Якщо не хочеться українських пісень, можна обрати англомовний трек американської співачки Lana Del Rey – Young and Beautiful, який перекладається як "Молода і вродлива".

Lana Del Rey – Young and Beautiful: дивіться відео онлайн

Інший варіант для випускного танцю – Стінг – Shape of My Heart – пісня не про кохання, а про внутрішні роздуми: чому ми робимо ті чи інші вибори й що за ними стоїть.

Стінг – Shape of My Heart: дивіться відео онлайн

Хоч в цій добірці не всі пісні про останній дзвоник напряму, але саме таким він з часом і лишається в пам'яті.