Жена Михаила Федорова прокомментировала, что уважает выбор своего мужа. Это неудивительно, ведь за 10 лет в браке пара прошла немало испытаний. Что известно об их особой истории любви – читайте в материале 24 Канала.

Знакомство и брак

Михаил и Анастасия учились в одном университете в Запорожье и даже жили в одном общежитии. Однако возможность познакомиться случилась уже после завершения обучения.



Михаил Федоров с женой / Фото из инстаграма Анастасии Федоровой

Сначала пара дружила, а впоследствии между ними зародились чувства. Накануне годовщины отношений Михаил сделал любимой предложение. В 2015 году пара сыграла свадьбу.



Михаил Федоров с женой / Фото из инстаграма Анастасии Федоровой

Построение семьи и рождение дочери

Михаил Федоров занимался маркетингом и СММ-агентством, а Анастасия начала работу с ІТ-сектором и преподавала там английский язык. За 10 лет брака у них были как взлеты, так и падения.

Мы пережили гречку, односпальную кровать на двоих, разницу взглядов на, как мне казалось, важные вещи, и многое-многое другое,

– писал Михаил Федоров.

В 2017 году у пары родилась дочь, которую назвали Марией.



Михаил Федоров с дочерью / Фото из инстаграма Михаила Федорова

Впоследствии они переехали в Киев. Анастасия создала собственный бренд женской одежды COVER, а впоследствии Михаил Федоров стал министром цифровой трансформации. Это самый молодой министр в украинской политике.

Жизнь во время большой войны

Во время полномасштабной войны жизнь каждого украинца изменилась. Однако отношения Федоровых остались такими же крепкими. Они и в дальнейшем пытались проводили время вдвоем и как семья. Если раньше пара ходила в кино, то сейчас общается за ужином: делится новостями и переживаниями.

Если говорить о войне, то, конечно, всем сейчас очень тяжело. В том числе и Михаилу, потому что объем работы стал большим, чем обычно. Но я с ним, я всегда рядом и считаю, что это и есть ключ к крепким отношениям – просто быть рядом и проходить все вместе,

– делилась Анастасия.



Михаил Федоров с семьей / Фото из инстаграма Михаила Федорова

Важно и то, что в отношениях супругов не исчезает романтика. Михаил дарит жене и дочери цветы, приглашает любимую на свидание.

Как жена Федорова отреагировала на новую должность мужа?

14 января Верховная Рада назначила Михаила Федорова министром обороны. На это публично отреагировала его жена. Она поделилась, что ни приветствовать, ни сочувствовать ей не нужно.

Каждый выбор в жизни взрослого человека должен быть его собственным. У моего мужа есть свои неоспоримые невероятные достижения, свои амбиции и собственное профессиональное видение того, что он хочет дальше. Я этот выбор уважаю так же, как он уважает мой путь – абсолютно отдельный от политики. Это и есть взрослое разделение сфер,

– подчеркнула Анастасия.

Женщина добавила, что часто жен медийных личностей обесценивают и воспринимают как приложение. И она отметила, что является отдельным человеком со своей ответственностью, поэтому призвала уважать личные границы.