Show24 Українські зірки Дружина Віктора Павліка почала ремонт у квартирі для сина та показала її зсередини
9 жовтня, 11:21
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Дружина Віктора Павліка почала ремонт у квартирі для сина та показала її зсередини

Софія Хомишин

Дружина Віктора Павліка Катерина Репяхова показала квартиру, яку подружжя придбало для сина Михайла, та повідомила про початок ремонту.

Попри війну й непрості обставини в Україні, блогерка зберігає оптимізм і продовжує планувати майбутнє своєї дитини. Про це Катерина повідомила в новому відео в інстаграмі. 

Так, на початку цього року Катерина розповіла, що здійснилася її мрія – подружжя придбало квартиру для сина. Тепер блогерка опублікувала ролик, у якому показала помешкання зсередини. У кадрі видно матеріали для ремонту, а сама Репяхова повідомила, що роботи вже розпочалися. 

У відео Катерина також наголосила, що вона оптимістка по життю. Попри те, що в Україні триває широкомасштабна війна, росіяни продовжують обстрілювати міста, а попереду осінь і зима з можливими відключеннями світла, блогерка думає про майбутнє сина та облаштовує його житло. 

Відомом, що після завершення ремонту подружжя планує здавати квартиру в оренду, доки Михайло не підросте. Хлопчику цьогоріч виповнилося 5 років, тож поки помешкання може приносити родині дохід, а згодом стати власним простором для сина. 

Його старт – наша відповідальність. Саме тому ми придбали квартиру сину на майбутнє,
пояснювала раніше Катерина

Водночас через російські атаки українці по-різному ухвалюють рішення щодо безпеки своїх дітей. Наприклад, українська модель та акторка Вікторія Маремуха заявила, що вирішила тимчасово виїхати з Києва разом із 4-річним сином Лукою на тлі масованих обстрілів.

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