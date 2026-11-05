Дружина Остапчука показала рідкісне фото його підрослого сина від першого шлюбу

Володимир Остапчук разом із дружиною Катериною та молодшим сином Тимофієм приїхав до Торонто, де мешкають його діти від першого шлюбу.

Під час сімейної зустрічі дружина шоумена поділилася рідкісним кадром зі старшим сином Володимира – Еваном. Фото вона опублікувала в інстаграм-сторіс.

На світлині брати прогулюються разом, тримаючись за руки. Обидва хлопчики стоять спиною до камери, тому їхніх облич не видно. Еван для прогулянки обрав широкі джинси та яскраво-синю футболку, а молодший Тимофій був у темно-червоних штанах і блакитній кофті в смужку.

Двоє синів Володимира Остапчука / Скриншот з інстаграм-сторіс ostapchukkaterynaa

Нагадаємо, що влітку 2026 року Володимир Остапчук із дружиною та сином переїхав до Канади. Там уже давно мешкають донька шоумена Емілія та син Еван-Олександр, які народилися в його шлюбі з Оленою Войченко.

Після розлучення Володимиру вдалося налагодити спілкування з колишньою дружиною. Ба більше, Катерина Остапчук також підтримує з нею контакт. Тож переїзд до Канади дав шоумену змогу частіше бути поруч зі старшими дітьми.

До слова, раніше ми писали розгорнутий матеріал про те, що відомо про особисте життя Володимира Остапчука та його дітей.