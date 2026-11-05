Жена Остапчука показала редкое фото его подросшего сына от первого брака

Во время семейной встречи жена шоумена поделилась редким снимком со старшим сыном Владимира – Эваном. Фото она опубликовала в инстаграме stories.

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На снимке братья гуляют вместе, держась за руки. Оба мальчика стоят спиной к камере, поэтому их лиц не видно. Эван для прогулки выбрал широкие джинсы и ярко-синюю футболку, а младший Тимофей был в темно-красных штанах и голубой кофте в полоску.

Два сына Владимира Остапчука / Скриншот из Instagram-сторис ostapchukkaterynaa

Напомним, что летом 2026 года Владимир Остапчук с женой и сыном переехал в Канаду. Там уже давно живут дочь шоумена Эмилия и сын Эван-Александр, родившиеся в его браке с Еленой Войченко.

После развода Владимиру удалось наладить общение с бывшей женой. Более того, Екатерина Остапчук также поддерживает с ней контакт. Таким образом, переезд в Канаду дал шоумену возможность чаще быть рядом со старшими детьми.

К слову, ранее мы публиковали подробный материал о том, что известно о личной жизни Владимира Остапчука и его детей.