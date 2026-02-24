Не так давно разгорелся очередной скандал между Кристиной Горняк (бывшей женой Остапчука) и Екатериной Остапчук (нынешней избранницей). На фоне этого 24 Канал решил рассказать, что известно о личной жизни шоумена и из-за чего начался спор между женщинами.

Может заинтересовать Как выглядит и где сейчас единственная дочь Павла Зиброва – Диана

Первая женитьба и скандальный развод

С 2007 по 2020 год шоумен был в браке с Еленой Войченко. У пары родилось двое детей – дочь Эмилия и сын Эван-Александр. Супруги задумывались над тем, чтобы навсегда переехать в Канаду, но после работы ведущим на Евровидении-2017 карьера Владимира начала резко расти, поэтому они решили остаться в Украине.

Свадьба Владимира Остапчука и Елены Войченко / Фото из соцсетей

Но когда дело дошло до развода, то это дело стало громким на всю страну. Выяснилось, что Владимир изменял жене, более того, Елена уверяла, что Кристина Горняк – вторая жена Остапчука, стала поводом для их развода.

Сама же Кристина уверяла, что не была разлучницей. Войченко, чтод доказать правдивость своих слов, опубликовала в инстаграме скриншоты переписки Владимира и Горняк.

Переписка Владимира Остапчука и Кристины Горняк / Скриншоты из инстаграм-сторис

Елена также рассказывала, что была жертвой психологического давления со стороны мужа. На рождении второго ребенка настаивал именно он, а во время беременности изменял с другой.

Впоследствии конфликт перерос на другой уровень, когда Остапчук угрожал, что отберет детей у бывшей жены, а также обвинения, что Елена якобы не является психически здоровым человеком.

Владимир Остапчук и Елена Войченко / Фото из соцсетей

В январе 2023 года ведущий в инстаграме попросил прощения у экс-супруги и поблагодарил ее за воспитание детей. Как известно, Елена с малышами живут за границей. По словам новой жены Остапчука, звездный отец общается с детьми каждую неделю. Как известно, женщина с детьми живет за границей, а в соцсетях не ведет активно свою страницу.

Брак с Кристиной Горняк

С Кристиной шоумен познакомился в Италии, где был на свадьбе в роли ведущего. Позже Горняк утверждала, что отношения между ними завязались тогда, когда муж развелся, однако слова первой жены свидетельствуют о другом.

От так, пара поженилась 15 октября 2020 года. Роскошная свадьба была только для ближайших друзей и родственников в одном из загородных ресторанов Киева.

Свадьба Владимира Остапчука и Кристины Горняк / Фото из соцсетей

Но семейная жизнь продлилась не долго, ведь 4 октября 2022 года Остапчуки развелись.

Инициатором развода стала сама Кристина, ведь по ее словам, во взаимоотношениях были определенные табу, которые Владимир нарушил. Она отметила, что это была неприемлемая ситуация.

Я очень принципиальный человек. Есть табу, которые я вообще не воспринимаю в отношениях, семье. Я не буду их терпеть. Это была ситуация,

– заявила экс-супруга Остапчука.

Теперь Кристина в соцсетях заявила, что готова говорить правду об отношениях с ведущим, причины развода, ведь она устала врать и себе, и людям.

Кристина Горняк о браке с Остапчуком / Скриншот из инстаграм-сторис

Третий брак и рождение сына

Екатерина Полтавская рассказывала, что познакомилась с шоуменом, когда помогала разблокировать ему страницу в соцсетях. Владимир якобы долго уговаривал девушку сходить на свидание, а та колебалась, принимать ли приглашение.

Однако встреча таки состоялась, а на второй день Кристина переехала к Остапчуку. Что интересно, дату начала своей любви они считают 4 октября, день, когда шоумен развелся со второй женой.

Екатерина и Владимир Остапчуки / Фото из инстаграма шоумена

В феврале 2023 года пара опубликовала фото из паспортного сервиса с надписью "Готово", что вызвало подозрения фанатов относительно их брака, а мужчина назвал этот день самым счастливым в его жизни.

Тогда новоиспеченные супруги заявили, что намерены переехать в дом, который Остапчук купил, будучи в браке с Горняк.

Реакция Кристины Горняк / Скриншот из инстаграм-сторис

10 декабря 2024 года у Остапчуков родился сын Тимофей.

Владимир Остапчук с семьей / Фото из соцсетей

Главное о скандале между Горняк и Полтавской