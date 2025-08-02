Британська співачка косівського походження Дуа Ліпа стала громадянкою Республіки Косово. Вона зустрілася з президенткою Вйосою Османі.

Президентка Косова надала громадянство Дуа Ліпі. Вона також опублікувала фотографії зі співачкою на своїй сторінці в соціальній мережі X (колишній твіттер), повідомляє Show 24.

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Вйоса Османі назвала Дуа Ліпу однією з найвідоміших культурних постатей в історії Косова.

Дуа і Косово завжди були нероздільні. Від найбільших світових сцен до сердець мільйонів вона несла нашу історію з силою, гордістю та грацією. Вона розширювала межі, творила історію та нагадувала світові, що велич починається зі знання того, хто ти й звідки ти родом,

– написала президентка країни.

Політична діячка подякувала співачці за все, що вона робить для Косова.

Що відомо про сім'ю Дуа Ліпи?

Дуа Ліпа народилася 22 серпня 1995 року в Лондоні (Велика Британія). Сім'я співачки – етнічні албанці з міста Приштала (Республіка Косово), які покинули батьківщину у 1990-х роках.

Батьки дівчини прибули до Лондона як біженці. Вони були студентами: батько співачки вчився на стоматолога, а матір – на юристку. Щоб мати гроші на житті, вони працювали в ресторанах.

Свою першу пісню Дуа написала приблизно в 4 роки. Музика завжди була у житті співачки, адже її батько грав у рок-гурті. Дівчина слухала Blondie, Prince, Боба Ділана, Стінга і Pink.

У 2006 році батьки артистки вирішили, що повертатися додому безпечно. Так, 11-річна Дуа Ліпа та її молодші брати й сестри поїхали до Косова. Однак у 15-річному віці дівчина повернулася до Лондона.

Дуа Ліпа хотіла співати та вважала, що розпочати музичну кар'єру в Косово неможливо.