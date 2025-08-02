Президент Косово предоставила гражданство Дуа Липе. Она также опубликовала фотографии с певицей на своей странице в социальной сети X (бывший твиттер), сообщает Show 24.

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Вйоса Османи назвала Дуа Липу одной из самых известных культурных фигур в истории Косово.

Дуа и Косово всегда были неразделимы. От крупнейших мировых сцен к сердцам миллионов она несла нашу историю с силой, гордостью и грацией. Она расширяла границы, творила историю и напоминала миру, что величие начинается со знания того, кто ты и откуда ты родом,

– написала президент страны.

Политический деятель поблагодарила певицу за все, что она делает для Косово.

Что известно о семье Дуа Липы?

Дуа Липа родилась 22 августа 1995 года в Лондоне (Великобритания). Семья певицы – этнические албанцы из города Приштала (Республика Косово), которые покинули родину в 1990-х годах.

Родители девушки прибыли в Лондон как беженцы. Они были студентами: отец певицы учился на стоматолога, а мать – на юриста. Чтобы иметь деньги на жизнь, они работали в ресторанах.

Свою первую песню Дуа написала примерно в 4 года. Музыка всегда была в жизни певицы, ведь ее отец играл в рок-группе. Девушка слушала Blondie, Prince, Боба Дилана, Стинга и Pink.

В 2006 году родители артистки решили, что возвращаться домой безопасно. Так, 11-летняя Дуа Липа и ее младшие братья и сестры уехали в Косово. Однако в 15-летнем возрасте девушка вернулась в Лондон.

Дуа Липа хотела петь и считала, что начать музыкальную карьеру в Косово невозможно.