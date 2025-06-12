Радостной новостью Дуа Липа поделилась в разговоре с British Vogue, передает Show 24. Она призналась, что это "очень увлекательно".
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Дуа Лупа рассказала, что Каллум Тернер заказал кольцо после того, как посоветовался с ее лучшими друзьями и сестрой.
Я одержима этим. Это так похоже на меня. Приятно знать, что человек, с которым ты проведешь остаток своей жизни, очень хорошо тебя знает,
– сказала певица.
Пара пока не имеет планов относительно свадьбы. Дуа Лупа хочет завершить тур, а у Каллума Тернера съемки. Певица рассказала, что вместе с любимым наслаждается этим периодом. Она призналась, что никогда не думала о свадьбе и не мечтала о том, какой невестой будет, но теперь поняла важность помолвки.
Это решение состарится вместе, увидеть жизнь и просто, я не знаю, быть лучшими друзьями навсегда – это действительно особое ощущение,
– поделилась Дуа Липа.
Дуа Липа с любимым / Фото из инстаграма певицы
Ранее мы сообщали, что Билли Айлиш заметили за поцелуем с Натом Вольфом.
Коротко об отношениях Дуа Липы и Каллума Тернера
Слухи о романе Дуа Липы и Каллума Тернера появились в январе 2024 года, когда их заметили вместе на вечеринке. На видео попал момент, как певица танцует медленный танец с актером.
С тех пор они соблюдали приватность, но звезд видели вместе на разных событиях.
Дуа Липа официально подтвердила отношения с Каллумом Тернером в июле 2024 года.
Звезды дебютировали на красной дорожке как пара на Met Gala 2025.