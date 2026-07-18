Як дві краплі води: які знаменитості дуже схожі між собою

Для Голлівуду не рідкість, коли деякі відомі актори ненавмисне отримують свого "двійника" серед зіркових колег. Усе доходить до того, що їх постійно плутають.

Уявіть тільки, якою може бути кумедною ситуація, якщо двох схожих знаменитостей помістити в один кадр?! Далі у матеріалі 24 Канал розповість про голлівудських зірок, які увійшли до цього списку.

"Двійники" серед знаменитостей

Хав'єр Бардем та Джеффрі Дін Морган

Хав'єр – іспанський актор, який є володарем премії Оскар. За сумісництвом ще й чоловік запальної Пенелопи Крус. Цікаво, що на цьогорічній кінопремії чоловік вийшов на сцену Оскара зі значком "Ні війні" та брошкою на підтримку Палестини.

Джеффрі – зірка серіалів "Ходячі мерці" та "Надприродне". Якщо поглянути на обох акторів, то зовнішніх схожостей у них дуже і дуже багато. Люди навіть подейкували, що чоловіки, ймовірно, далекі родичі. Однак це точно не так. У такі жарти вміє грати природа.

Хав'єр Бардем та Джеффрі Дін Морган / Фото Getty images

Марго Роббі та Емма Маккей

Схожість цих дівчат неабияк вразила Голлівуд. Дійшло до того, що їх навіть почали плутати у серіалах, але, на щастя, є титри, де зазначено, хто зіграв ту, чи іншу роль.

Зрештою режисери вирішили використати цю особливість акторок. У популярному фільмі "Барбі", де Марго Роббі зіграла головну роль, у кадрі також з'явилась і Емма, якій доручили зіграти її темноволосу копію.

Марго Роббі та Емма Маккей / Кадри із фільму "Барбі"

Марк Волберг і Метт Деймон

Виявляється, що актора фільмів "Третій зайвий" і виконавця головної ролі у новому фільмі від Крістофера Нолана "Одіссея", глядачі частенько плутають.

Марк розповідав, що до нього підходили люди і дякували за роль в "Ідентифікації Борна". Та знаменитість обрав позицію не виправляти людей за помилку. Він підігрує і навіть запрошує на покази нових частин. А от до Метта підходять і дякують за гру у "Третьому зайвому". Чоловіки такі випадки переводять у гумористичну площину.

Марк Волберг і Метт Деймон / Фото Getty images

Гіларі Свенк і Дженніфер Гарнер

Гіларі стала популярною завдяки фільму "Крихітка на мільйон". Ба більше, акторка є володаркою премій Оскар і Золотий глобус, а також Премії Гільдії кіноакторів США.

Її часто називають ще й колишньою дружиною Бена Аффлека та зіркою серіалу "Шпигунка", однак ці ролі вже належать Гарнер. Жінки дійсно схожі між собою, тому треба добре придивитись, щоб усе ж знайти відмінність між їхніми зовнішніми рисами.

Гіларі Свенк і Дженніфер Гарнер / Фото Getty images

Також до цього списку можна додати Наталі Портман і Кіру Найтлі, Кетті Перрі та Зої Дешанель. Крім того, шанувальники часто плутають Деніела Редкліффа з Елайджею Вудом, а Джессіку Чейстен з Брайс Даллас Ховард.

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