Уявіть тільки, якою може бути кумедною ситуація, якщо двох схожих знаменитостей помістити в один кадр?! Далі у матеріалі 24 Канал розповість про голлівудських зірок, які увійшли до цього списку.

"Двійники" серед знаменитостей

Хав'єр Бардем та Джеффрі Дін Морган

Хав'єр – іспанський актор, який є володарем премії Оскар. За сумісництвом ще й чоловік запальної Пенелопи Крус. Цікаво, що на цьогорічній кінопремії чоловік вийшов на сцену Оскара зі значком "Ні війні" та брошкою на підтримку Палестини.

Джеффрі – зірка серіалів "Ходячі мерці" та "Надприродне". Якщо поглянути на обох акторів, то зовнішніх схожостей у них дуже і дуже багато. Люди навіть подейкували, що чоловіки, ймовірно, далекі родичі. Однак це точно не так. У такі жарти вміє грати природа.

Хав'єр Бардем та Джеффрі Дін Морган / Фото Getty images

Марго Роббі та Емма Маккей

Схожість цих дівчат неабияк вразила Голлівуд. Дійшло до того, що їх навіть почали плутати у серіалах, але, на щастя, є титри, де зазначено, хто зіграв ту, чи іншу роль.

Зрештою режисери вирішили використати цю особливість акторок. У популярному фільмі "Барбі", де Марго Роббі зіграла головну роль, у кадрі також з'явилась і Емма, якій доручили зіграти її темноволосу копію.

Марго Роббі та Емма Маккей / Кадри із фільму "Барбі"

Марк Волберг і Метт Деймон

Виявляється, що актора фільмів "Третій зайвий" і виконавця головної ролі у новому фільмі від Крістофера Нолана "Одіссея", глядачі частенько плутають.

Марк розповідав, що до нього підходили люди і дякували за роль в "Ідентифікації Борна". Та знаменитість обрав позицію не виправляти людей за помилку. Він підігрує і навіть запрошує на покази нових частин. А от до Метта підходять і дякують за гру у "Третьому зайвому". Чоловіки такі випадки переводять у гумористичну площину.

Марк Волберг і Метт Деймон / Фото Getty images

Гіларі Свенк і Дженніфер Гарнер

Гіларі стала популярною завдяки фільму "Крихітка на мільйон". Ба більше, акторка є володаркою премій Оскар і Золотий глобус, а також Премії Гільдії кіноакторів США.

Її часто називають ще й колишньою дружиною Бена Аффлека та зіркою серіалу "Шпигунка", однак ці ролі вже належать Гарнер. Жінки дійсно схожі між собою, тому треба добре придивитись, щоб усе ж знайти відмінність між їхніми зовнішніми рисами.

Гіларі Свенк і Дженніфер Гарнер / Фото Getty images

Також до цього списку можна додати Наталі Портман і Кіру Найтлі, Кетті Перрі та Зої Дешанель. Крім того, шанувальники часто плутають Деніела Редкліффа з Елайджею Вудом, а Джессіку Чейстен з Брайс Даллас Ховард.

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