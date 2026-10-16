Майже 20 років знайомства і перший дует: Джамала та ONUKA випустили пісню "Людина"

Джамала та ONUKA вперше заспівали дуетом після майже двох десятиліть знайомства. Артистки презентували пісню "Людина", у якій закликають не вимагати від себе та інших бути ідеальними.

Історія їхнього знайомства почалася у 2008 році на студії Євгена Філатова. Джамала прийшла записувати рекламу й зустріла там Нату Жижченко. Відтоді їхні творчі шляхи неодноразово перетиналися: зокрема, Ната записувала партії сопілки для пісень колеги. Однак до повноцінного дуету справа дійшла лише тепер.

Приблизно рік тому Джамала запропонувала ONUKA попрацювати над "Людиною". Наті сподобалися і демозапис, і тема композиції. За її словами, за час роботи над треком його зміст став лише актуальнішим.

У пісні йдеться про звичку ідеалізувати близьких, артистів і навіть самих себе. А коли хтось не відповідає створеному образу, ми відчуваємо розчарування.

Дуже часто ми героїзуємо батьків, коханих, артистів, друзів, навіть себе. А потім неминуче стикаємося з реальністю і розчаровуємося,

– пояснює Джамала.

Співачка наголошує: для того, щоб бути гідною людиною, не обов'язково мати статус, звання чи великий успіх. Важливіші чуйність і ставлення до інших. Водночас страх та втома, які люди переживають під час війни, не перекреслюють їхньої цінності.

Джамала та ONUKA / фото надала пресслужба

ONUKA долучилася до роботи над композицією не лише як виконавиця. Вона адаптувала частину тексту у своєму приспіві та додала сопілку до електронного звучання. Для Нати, яка зазвичай співає власні пісні, ця співпраця стала виходом за межі звичного.

Це новий для мене досвід, бо зазвичай я співаю свої авторські пісні. І це велика відповідальність,

– поділилася ONUKA.

Джамала пояснила, що раніше знайти час для дуету було непросто через виступи, виховання дітей, соціальну та волонтерську роботу. Але не менш важливо було знайти пісню, яку обом хотілося б виконати разом. Написавши "Людину", вона майже одразу подумала про Нату. Тепер ти можеш послухати пісню на всіх стримінгових платформах.

Іноді буває так, що ти не хочеш бути героєм, ти хочеш бути просто людиною, яку люблять, цінують. І мені здається, що Ната – одна з тих, з ким дійсно можна розділити цей сенс, цю музику, цю пісню,

– говорить Джамала.

JAMALA x ONUKA – "Людина" (Official Lyric Video) – слухати пісню онлайн:



До речі, KOLA випустила чуттєву пісню "Тримаєш мене", у якій розповіла про складні моменти життя, коли людина втрачає внутрішню опору, але знаходить сили рухатися далі.