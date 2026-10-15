Послухати композицію та подивитися відеороботу до неї вже можна на ютуб-каналі артистки.

У центрі пісні – почуття людини, яка намагається впоратися з переживаннями, відпустити минуле й знову знайти себе. Вона проходить через самотність, втому та відчуття, ніби більше не має сил боротися. Однак навіть у найважчі моменти залишається рятівне відчуття, що тебе хтось міцно тримає і не дає остаточно здатися.

Наприкінці пісні історія набуває світлішого звучання, а на зміну важким переживанням приходить надія. У фіналі діти сміються, повертаються птахи, а головна героїня босоніж іде по траві назустріч новому життю.

Це дуже важлива пісня для мене. Вона ніби пробила мене струмом, хтось писав її за мене, бо я ледь встигала крізь сльози нотувати її у свій GarageBand. Дивно, проживаючи внутрішній біль зросту і змін в собі, ми зазвичай не завжди розуміємо, що після нього твоє життя зміниться на краще – саме так і сталося після того, як я написала цю пісню. Хочу, щоб вона допомагала кожному, хто її чує, відпускати все те, що болить,

– зазначила KOLA.

KOLA – "Тримаєш мене": дивіться відео онлайн

Зазначимо, що "Тримаєш мене" стала продовженням музичної трилогії KOLA про різні етапи стосунків. Раніше співачка випустила пісню "Піт-стоп", присвячену пристрасті та сильним почуттям.