Послушать композицию и посмотреть клип к ней уже можно на YouTube-канале артистки.

В центре песни – переживания человека, который пытается справиться с эмоциями, отпустить прошлое и вновь обрести себя. Он проходит через одиночество, усталость и ощущение, будто больше не имеет сил бороться. Однако даже в самые тяжелые моменты остается спасительное ощущение, что тебя кто-то крепко держит и не дает окончательно сдаться.

В конце песни история приобретает более светлое звучание, а на смену тяжелым переживаниям приходит надежда. В финале дети смеются, возвращаются птицы, а главная героиня босиком идет по траве навстречу новой жизни.

Это очень важная песня для меня. Она словно пронзила меня током, кто-то писал ее за меня, потому что я едва успевала сквозь слезы записывать ее в своем GarageBand. Странно, переживая внутреннюю боль взросления и перемен в себе, мы обычно не всегда понимаем, что после этого твоя жизнь изменится к лучшему – именно так и произошло после того, как я написала эту песню. Хочу, чтобы она помогала каждому, кто ее слышит, отпускать все то, что причиняет боль,

– отметила KOLA.

KOLA – "Держишь меня": смотрите видео онлайн

Отметим, что "Держишь меня" стала продолжением музыкальной трилогии KOLA о различных этапах отношений. Ранее певица выпустила песню "Пит-стоп", посвященную страсти и сильным чувствам.