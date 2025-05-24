Джамала вперше за довгий час показала фото свого наймолодшого сина, якому виповнився рік
- Джамала повідомила, що її сину Аліму виповнився один рік.
- Співачка поділилася спільними фотографіями і згадала період вагітності.
Джамала нечасто показує свого наймолодшого сина. Водночас поділилася рідкісними фото малюка з нагоди його дня народження.
Повідомляє Show 24 з посиланням на інстаграм-сторінку співачки.
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Так, Джамала запостила інстаграм-сторіс, де повідомила, що Аліму виповнився один рік. Вона показала їхні спільні фото і пригадала, якою була під час вагітності.
Під дописом співачки з нагоди дня народження Аліма до привітань долучилися зірки українського шоубізу. Серед них – реперка alyona alyona, дружина Володимира Остапчука, дизайнерка Ельвіра Гасанова, артистка KOLA та інші.
Як українські зірки привітали сина Джамали з днем народження / Скриншоти з інстаграму
Нагадаємо, Джамала є багатодітною мамою. Окрім Аліма, разом із чоловіком вона виховує ще двох хлопчиків – 6-річного Еміра та 4-річного Селіма. Співачка розповідала, що коханий Сеїт-Бекір Сулейманов дуже їй допомагає з дітьми, крім того, з ними проводять час їхні батьки.