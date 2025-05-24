Джамала вперше за довгий час показала фото свого наймолодшого сина, якому виповнився рік

Джамала нечасто показує свого наймолодшого сина. Водночас поділилася рідкісними фото малюка з нагоди його дня народження.

Повідомляє Show 24 з посиланням на інстаграм-сторінку співачки.

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Так, Джамала запостила інстаграм-сторіс, де повідомила, що Аліму виповнився один рік. Вона показала їхні спільні фото і пригадала, якою була під час вагітності.

І як би ми без тебе жили,

– зворушливо написала виконавиця. Також Джа показала, як малюк грається з новими іграшками, які йому подарували на день народження. Джамала показала рідкісні фото з наймолодшим сином / Скриншоти з інстаграм-сторіс

Під дописом співачки з нагоди дня народження Аліма до привітань долучилися зірки українського шоубізу. Серед них – реперка alyona alyona, дружина Володимира Остапчука, дизайнерка Ельвіра Гасанова, артистка KOLA та інші.

Як українські зірки привітали сина Джамали з днем народження / Скриншоти з інстаграму

Нагадаємо, Джамала є багатодітною мамою. Окрім Аліма, разом із чоловіком вона виховує ще двох хлопчиків – 6-річного Еміра та 4-річного Селіма. Співачка розповідала, що коханий Сеїт-Бекір Сулейманов дуже їй допомагає з дітьми, крім того, з ними проводять час їхні батьки.