Джамала пояснила, чому не показує обличчя наймолодшого сина

Джамала пояснила, чому не показує обличчя свого наймолодшого сина у соціальних мережах. Співачка також розповіла, чому сім'я не святкувала день народження Аліма, якому нещодавно виповнився рік.

Подробицями артистка поділилась з журналісткою шоу "Ранок у великому місті", повідомляє Show 24.

До слова Джамала вперше за довгий час показала фото свого наймолодшого сина, якому виповнився рік

Зазвичай Джамала публікує фотографії з наймолодшим сином Алімом, на яких він сфотографований зі спини. Співачка не показує обличчя хлопчика у соціальних мережах, адже вважає, що поки зарано.

Мені здається, що поки зарано. Я відчуваю цей момент, коли можна. Вони ще такі чутливі, як кришталева ваза. Ти боїшся їх показати,

– пояснила Джамала.

24 травня Аліму виповнився рік, однак святкування не було, оскільки всі захворіли.

З Еміром був окремий банер, окремий торт на рік. З Селімом ми поїхали на ВДНГ, робили плов, шашлики, запросили всіх друзів. А Аліму нічого не дісталося. І це не тому, що ми не хотіли, просто так вийшло,

– поділилась співачка.

Чому Джамала приховує обличчя наймолодшого сина: дивіться відео онлайн

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