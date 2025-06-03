Подробицями артистка поділилась з журналісткою шоу "Ранок у великому місті", повідомляє Show 24.
До слова Джамала вперше за довгий час показала фото свого наймолодшого сина, якому виповнився рік
Зазвичай Джамала публікує фотографії з наймолодшим сином Алімом, на яких він сфотографований зі спини. Співачка не показує обличчя хлопчика у соціальних мережах, адже вважає, що поки зарано.
Мені здається, що поки зарано. Я відчуваю цей момент, коли можна. Вони ще такі чутливі, як кришталева ваза. Ти боїшся їх показати,
– пояснила Джамала.
24 травня Аліму виповнився рік, однак святкування не було, оскільки всі захворіли.
З Еміром був окремий банер, окремий торт на рік. З Селімом ми поїхали на ВДНГ, робили плов, шашлики, запросили всіх друзів. А Аліму нічого не дісталося. І це не тому, що ми не хотіли, просто так вийшло,
– поділилась співачка.
Чому Джамала приховує обличчя наймолодшого сина: дивіться відео онлайн
Коротко про особисте життя Джамали
Чоловіка Джамали звати Сеїт-Бекір Сулейманов. Вони одружилися 27 квітня 2017 року. Офіційна церемонія пройшла в Ісламському культурному центрі в Києві, святкування продовжилось в ресторані.
У подружжя народилося троє синів: Емір-Рахман, Селім-Гірай та Алім Сеіт-Бекір.
Джамала втретє стала мамою 24 травня 2024 року.