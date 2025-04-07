Привітав путініста з рекордом: Джастін Бібер розчарував публічною підтримкою хокеїста з Росії

Джастін Бібер несподівано підтримав російського хокеїста Алєксандра Овєчкіна. Він відомий своєю лицемірною позицією щодо війни Росії проти України та підтримкою диктатора.

Днями відбувся матч у Національній хокейній лізі, де росіянин Алєксандр Овєчкін встановив рекорд НХЛ за кількістю забитих шайб. Співак Джастін Бібер виявився прихильником російського хокеїста, пише Show 24 з посиланням на його інстаграм.

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В інстаграм-сторіз Джастін Бібер опублікував моменти з нагородження Овєчкіна. Співак реагував на успіхи спортсмена схвальними вигуками та оплесками. Бібер позначив росіянина та публічно його привітав.

Перевершити Грецкі – просто божевілля,

– прокоментував артист.



Джастін Бібер підтримав росіянина / Фото з інстаграм-сторіз



Джастін Бібер підтримав росіянина / Фото з інстаграм-сторіз

Українці розчаровані публікаціями Бібера. Блогерка Аліна Шаманська назвала це публічною підтримкою Росії – країни-агресорки.

"Росія вбиває українських дітей та мирних жителів кожного дня. Публічна підтримка російських спортсменів, таких як Овєчкін, у ваших матеріалах – це, насправді публічна підтримка Росії. І це абсурд. Ви краще, ніж це. Будь ласка, не ставайте на бік убивць", – написала Шаманська.

Додамо, що зараз у мережі ходить безліч чуток про стан Джастіна Бібера, який тривожить своїх фанів. Прихильники занепокоєні щодо здоров'я співака, також вони пліткують про проблеми у шлюбі з Гейлі Бібер. Все через дивакуваті дописи у соціальних мережах та пряму трансляцію, де співак мав виснажений вигляд.

Позиція Алєксандра Овєчкіна