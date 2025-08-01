Американський співак Джастін Тімберлейк вперше зізнався про те, що в нього діагностували хворобу Лайма. Артист розповів, перед якими труднощами постав через небезпечне захворювання.

Нещодавно добіг кінця світовий тур Джастіна Тімберлейка – Forget Tomorrow. Після його завершення співак вийшов на зв'язок з важливим зізнанням щодо проблем зі здоров'ям, пише Show 24 з посиланням на його інстаграм-сторінку.

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Джастін Тімберлейк повідомив, що у нього діагностували хворобу Лайма. Він поділився, що розповідає про це не заради жалю в його бік, а щоб пролити світло на те, що відбувалось за лаштунками концертів.

Якщо ви пережили цю хворобу або знаєте когось, хто нею хворів – тоді ви розумієте: життя з нею може бути невпинно виснажливим, як психічно, так і фізично. Коли мені вперше поставили діагноз, я був шокований. Але принаймні міг зрозуміти, чому я, перебуваючи на сцені, відчував сильний біль у нервах або просто шалену втому чи нудоту,

– зізнався співак.

Артист додав, що стояв перед важливим рішенням – припинити гастролі або продовжувати та розібратись з цим. Він зрозумів, що радість, яку йому приносить виступ перед фанами, переважає швидкоплинний стрес, який відчував організм.

Джастін Тімберлейк зазначив, що не розповідав про хворобу раніше, бо звик приховувати такі речі від публіки. Але відтепер він хотів би бути більш прозорим щодо боротьби з хворобою. Артист пишається тим, що концертний тур довів не тільки його стійкість, але й залишив безліч особливих моментів з фанами.

Що відомо про хворобу Лайма?

Це інфекційне захворювання, що передається людині через укус інфікованого кліща. Хворобу викликають бактерії роду Borrelia. Найяскравіший симптом на ранній стадії – почервоніння шкіри у вигляді кілька на місці укусу. Хвороба Лайма (або бореліоз) може вражати суглоби, нервову систему й серце, призводячи до серйозних ускладнень.

Від хвороби Лайма страждає багато відомих людей. У 2020 році про захворювання зізнався Джастін Бібер. Він розповів, що це позначилось на його роботі мозку, емоційному та фізичному стані.