В новому інтерв'ю Ахтем розповів, як і коли це було. Повідомляє Show 24 з посиланням на ютуб-канал Аліни Доротюк.

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Ахтем Сеітаблаєв травмувався у 2013 році – за три дні до завершення роботи над стрічкою "Хайтарма". Він тоді не лише знімав фільм як режисер, а й грав у ньому головну роль. Під час сцени, в якій його герой мав їхати верхи, актор впав з коня.

За словами Сеітаблаєва, тварина була не надто підготовлена до роботи на знімальному майданчику та мала норовливий характер.

Він спочатку став на свічку (маневр, коли кінь підіймається на задні ноги, витягується вгору – 24 Канал). А потім, коли ми вже набрали швидкість, впав на передні коліна. І я вилетів із нього, як куля. Потім там перелом хребта і все. Майже рік лежав,

– згадав режисер.

Через серйозну травму Сеітаблаєв майже рік був прикутий до ліжка. Він подякував лікарям і своїй колишній дружині за підтримку в той складний період. Уже в лютому 2014 року він знову почав ходити – щоправда, тоді ще з паличкою.

Інтерв'ю з Ахтемом Сеітаблаєвим: дивіться відео онлайн

Зауважимо, від початку повномасштабного вторгнення Ахтем Сеітаблаєв долучився до Сил Оборони України, а в мережі з'явилися чутки про те, що він має політичні амбіції. Ахтем Сеітаблаєв розсекретив, чи справді планує йти в політику.