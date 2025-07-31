В новом интервью Ахтем рассказал, как и когда это было. Сообщает Show 24 со ссылкой на ютуб-канал Алины Доротюк.

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Ахтем Сеитаблаев травмировался в 2013 году – за три дня до завершения работы над лентой "Хайтарма". Он тогда не только снимал фильм как режиссер, но и играл в нем главную роль. Во время сцены, в которой его герой должен был ехать верхом, актер упал с лошади.

По словам Сеитаблаева, животное было не слишком подготовлено к работе на съемочной площадке и имело своенравный характер.

Он сначала стал на свечку (маневр, когда лошадь поднимается на задние ноги, вытягивается вверх – 24 Канал). А потом, когда мы уже набрали скорость, упал на передние колени. И я вылетел из него, как пуля. Потом там перелом позвоночника и все. Почти год лежал,

– вспомнил режиссер.

Из-за серьезной травмы Сеитаблаев почти год был прикован к постели. Он поблагодарил врачей и свою бывшую жену за поддержку в тот сложный период. Уже в феврале 2014 года он снова начал ходить – правда, тогда еще с палочкой.

Интервью с Ахтемом Сеитаблаевым: смотрите видео онлайн

Заметим, от начала полномасштабного вторжения Ахтем Сеитаблаев присоединился к Силам Обороны Украины, а в сети появились слухи о том, что он имеет политические амбиции. Ахтем Сеитаблаев рассекретил, действительно ли планирует идти в политику.