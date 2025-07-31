Украинские звезды не остались в стороне и выразили свои эмоции относительно трагедии и показали, как сами пережили эту ночь, пишет Show 24.

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Святослав Вакарчук

Певец выразил искренние соболезнования погибшим и пострадавшим от действий российской армии.

Опять ужасная ночь в Украине. Россия продолжает террор. Это все что она умеет. Но все террористы заканчивают одинаково. А Украина выстоит,

– добавил Вакарчук.



Святослав Вакарчук отреагировал на ракетный обстрел Киева / Скриншот из инстаграм-сторис

Тарас Цимбалюк

Актер распространил фото, где видно разрушенный дом и также передал слова поддержки семьям погибших и пострадавшим от российских обстрелов.



Тарас Цимбалюк отреагировал на ракетную атаку столицы / Скриншот из инстаграм-сторис

Даша Квиткова

Блогерша распространила в инстаграм-сторис последствия ракетного обстрела, где видно разрушенный дом, и показала, как они сыном вернулись домой после атаки. Она призвала украинцев донатить на нужды военных, ведь сегодня это очень важно.

Даша Квиткова отреагировала на ракетный обстрел Киева / Скриншот из инстаграм-сторис

Никита Добрынин

После массированного обстрела телеведущий обратился к подписчикам с призывом поддерживать семьи пострадавших и помогать защитникам и защитницам Украины. Кроме того, Добрынин выразил почтение службам спасения.

Тимур Мирошниченко

Телеведущий поделился реалиями жизни украинцев во время войны. Он рассказал, что около 5 утра проснулся от прилета ракеты над домом, а уже в 7:48 – был на съемочной площадке.



Тимур Мирошниченко высказался о ракетном обстреле Киева / Скриншот из инстаграм-сторис

Другие украинские звезды также высказались об обстреле столицы. Среди них – актриса Анна Саливанчук, певицы Тина Кароль и Надя Дорофеева, Злата Огневич и многие другие.

Что другие звезды говорят о ракетной атаке на столицу / Скриншоты из инстаграм-сторис

Заметим, дом известной телеведущей Екатерины Соляр пострадал от ракетного обстрела.