Сообщает Show 24 со ссылкой на инстаграм-страницу телеведущей.
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На своей странице Мария опубликовала совместное фото с мужем. Пара вместе посетила спектакль "Земля" в постановке Ивана Урывского в театре имени Леси Украинки. Телеведущая призналась, что эта работа режиссера и актеров произвели на нее положительное впечатление.
Маша Ефросинина с мужем провели время в столице / Скриншот из инстаграм-сторис
Что известно о военной службе Тимура Хромаева?
- Тимур Хромаев присоединился к Силам обороны Украины уже в начале полномасштабного вторжения.
- В апреле 2024 года Ефросинина рассказывала, что ее муж служит в 112-й отдельной бригаде территориальной обороны Киева, где занимает должность командира роты и занимается радиоэлектронной борьбой. Он выполнял боевые задачи на Запорожском направлении, а также часто находился в служебных командировках по всей стране.
- Сейчас Тимур закреплен за киевским подразделением – он является заместителем командира роты по вооружению.