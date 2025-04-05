В оксамитовій сукні й об'ємній накидці: Дженніфер Лопес з'явилася на публіці в розкішному образі

Американська акторка та співачка Дженніфер Лопес та її 17-річна дитина Еммі, яка ідентифікує себе як небінарна людина, відвідали прем'єру вистави Джорджа Клуні "Добраніч, та нехай щастить" на Бродвеї.

Джей Ло прибула в ефектній чорній оксамитовій сукні та накидці від Saiid Kobeisy, яку знімала. Про це повідомляє Show 24 з посиланням на ELLE.

Не пропустіть Репер Емінем став дідусем: його донька народила первістка

Дженніфер Лопес одягнула чорну сукню без бретельок з глибоким декольте, а зверху була біла накидка, що тягнулася до підлоги. Акторка доповнила свій образ діамантовим намистом і чорним клатчем.

Дженніфер Лопес на червоній доріжці / Фото Getty Images

Еммі ж для події обрали чорний костюм, білу сорочку і краватку з геометричним принтом. Вони також одягнули окуляри та доповнили свій образ масивними прикрасами й чорними лоферами.

Для довідки! Небінарність; небінарна людина – збірний термін на позначення тих випадків трансгендерності, за яких гендерна ідентичність людини є іншою, ніж жіноча або чоловіча; людина, якій це властиво. Небінарні люди можуть як мати, так і не мати потреби в трансгендерному переході.

Про виставу "На добраніч і хай щастить"

Вистава "Добраніч, та нехай щастить", прем'єра якої відбулася у театрі Winter Garden, – офіційний дебют американського актора та режисера Джорджа Клуні на Бродвеї. Шоу є сценічною постановкою, що заснована на однойменному фільмі 2005 року, де він став режисером, сценаристом та зіграв головну роль.

До речі, раніше Дженніфер Лопес та Еммі відвідали прем'єру бродвейської вистави "Отелло". Інсайдери повідомили, що під час події зірка накричала на фотографа, коли він підійшов до них занадто близько.