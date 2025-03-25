Американська акторка та співачка вперше за тривалий час вийшла у світ разом з донькою – 17-річною Еммою. Про це пише Show 24 з посиланням на інстаграм-сторінку Дженніфер Лопес.

До слова Дженніфер Лопес з'явилася на Grammy у вишуканій прозорій спідниці: кокетливий образ

На прем'єру "Отелло" в Нью-Йорку артистка обрала вишуканий темно-синій ансамбль, що складався з короткої водолазки та спідниці довжини максі зі шлейфом. Вбрання Дженніфер Лопес було розшите золотистими паєтками.

Співачка зверху накинула хутряну куртку і доповнила образ масивними сережками та клатчем.



Дженніфер Лопес / Фото з інстаграму Дженніфер Лопес

Який інцидент стався на прем'єрі

Дженніфер Лопес прибула на прем'єру не сама, а з 17-річною донькою Еммою, яка одягнула темно-сірий брючний костюм у смужку.



Дженніфер Лопес з донькою / Фото з інстаграму Дженніфер Лопес

У Page Six повідомили, що один з фотографів підійшов до Дженніфер Лопес та її доньки занадто близько. Велика камера папараці опинилась просто перед обличчям Емми. За словами інсайдерів, співачка накричала на фотографа.

Нагадаємо, Дженніфер Лопес виховує двійнят – сина Макса та дочку Еммі. Вони народились у стосунках співачки з Марком Ентоні.