Американская актриса и певица впервые за долгое время вышла в свет вместе с дочерью – 17-летней Эммой. Об этом пишет Show 24 со ссылкой на инстаграм-страницу Дженнифер Лопес.

К слову Дженнифер Лопес появилась на Grammy в изысканной прозрачной юбке: кокетливый образ

На премьеру "Отелло" в Нью-Йорке артистка выбрала изысканный темно-синий ансамбль, состоящий из короткой водолазки и юбки длины макси со шлейфом. Наряд Дженнифер Лопес был расшит золотистыми пайетками.

Певица сверху накинула меховую куртку и дополнила образ массивными серьгами и клатчем.



Дженнифер Лопес / Фото из инстаграма Дженнифер Лопес

Какой инцидент произошел на премьере

Дженнифер Лопес прибыла на премьеру не сама, а с 17-летней дочерью Эммой, которая надела темно-серый брючный костюм в полоску.



Дженнифер Лопес с дочерью / Фото из инстаграма Дженнифер Лопес

У Page Six сообщили, что один из фотографов подошел к Дженнифер Лопес и ее дочери слишком близко. Большая камера папарацци оказалась прямо перед лицом Эммы. По словам инсайдеров, певица накричала на фотографа.

Напомним, Дженнифер Лопес воспитывает двойняшек – сына Макса и дочь Эмми. Они родились в отношениях певицы с Марком Энтони.