Кроме бывшего президента США и первой леди, на событии собрались оскароносные актеры, лауреаты музыкальной премии "Грэмми" и легендарные режиссеры. Об этом сообщает Show 24 со ссылкой на Variety.

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В своем инстаграме Джилл Байден опубликовала фото с мужем со дня премьеры спектакля "Отелло". Она надела бирюзовое платье от бренда Ральфа Лорена, а дополнила свой образ ожерельем и серьгами.

Джо Байден позировал в классическом смокинге, белой рубашке и черном галстуке-бабочке. 46-й президент США также прикрепил к пиджаку брошь в виде американского флага.

Вечер свидания,

– лаконично подписала фото бывшая первая леди США.

Среди других гостей были актер Сэмюэл Л. Джексон, актриса и режиссер Анджела Бассетт, режиссер и продюсер Спайк Ли, актриса и писательница Джейми Ли Кертис, актер Колман Доминго и многие другие.

Режиссером бродвейского спектакля "Отелло" стал Кенни Леон. Отелло сыграл Дензел Вашингтон, а Яго – Джейк Джилленхол.

Напомним, что в день инаугурации Дональда Трампа, которая состоялась 20 января 2025 года, Байдены сделали прощальное селфи на фоне Белого дома.