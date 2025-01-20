Перед отъездом супруги сделали прощальное селфи на фоне Белого дома. Сообщает 24 Канал со ссылкой на инстаграм-страницу 46-го президента Соединенных Штатов Америки.

Тоже интересно На фоне слухов о разводе: Обама публично обратился к жене и показал их редкое фото

Так, на фотографии, которую Джилл Байден опубликовала в соцсетях, она улыбающаяся вместе с мужем позировала в синем платье. Джозеф Байден был одет в пиджак и белую рубашку.

Одно последнее фото,

– написала первая леди США под фотографией.

Заметим, перед церемонией инаугурации Трамп прибыл в Белый дом на традиционное чаепитие с Байденом. Такая частная встреча между новоизбранным президентом и его предшественником является давней американской традицией. Единственным исключением стал 2021 год, когда Трамп отказался принимать Байдена, нарушив многолетний обычай. На этот раз чаепитие длилось менее часа, после чего оба президента вместе отправились в Капитолий в одном лимузине.