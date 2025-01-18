Тем более, что об этом ранее говорила и сама Мишель. В то же время на днях бывший президент США публично обратился к жене и показал их редкое совместное фото. Сообщает 24 Канал со ссылкой на инстаграм-страницу Барака Обамы.
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Так, 44-й президент США 17 января поздравил Мишель Обаму с днем рождения и распространил трогательное фото с любимой, когда они улыбающиеся сидели за столом в одном из ресторанов. Барак и Мишель на снимке держались за руки.
С днем рождения, любовь всей моей жизни. Ты наполняешь любое пространство теплом, мудростью, юмором и утонченностью – и при этом выглядишь потрясающе. Я счастлив, что могу разделить с тобой жизненные приключения. Я люблю тебя,
– написал бывший президент США.
Мишель Обама уже отреагировала на поздравления любимого. Она в комментариях написала: "Я люблю тебя, милый".
Мишель Обама отреагировала на поздравления от мужа / Скриншот из инстаграм-сторис
Какой была история любви звездных супругов
- Барак Обама и Мишель Робинсон встретились в 1989 году в Чикаго. Барак тогда был студентом-юристом из Гарварда и пришел на практику в фирму, где работала Мишель. Ему было 28 лет, ей – 25.
- Сначала Мишель не хотела встречаться с коллегой по работе. Но Барак ей понравился, особенно после того, как она увидела, как хорошо он играет в баскетбол. "Он был не такой, как другие парни, – говорит Мишель. – Он был искренним и больше думал о книгах, чем о деньгах и дорогих вещах".
- Они поженились в 1992 году. Долго не могли иметь детей, но в конце с помощью ЭКО у них родились две дочери: Малия (1998 год) и Саша (2001 год).