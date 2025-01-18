Тем более, что об этом ранее говорила и сама Мишель. В то же время на днях бывший президент США публично обратился к жене и показал их редкое совместное фото. Сообщает 24 Канал со ссылкой на инстаграм-страницу Барака Обамы.

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Так, 44-й президент США 17 января поздравил Мишель Обаму с днем рождения и распространил трогательное фото с любимой, когда они улыбающиеся сидели за столом в одном из ресторанов. Барак и Мишель на снимке держались за руки.

С днем рождения, любовь всей моей жизни. Ты наполняешь любое пространство теплом, мудростью, юмором и утонченностью – и при этом выглядишь потрясающе. Я счастлив, что могу разделить с тобой жизненные приключения. Я люблю тебя,

– написал бывший президент США.

Мишель Обама уже отреагировала на поздравления любимого. Она в комментариях написала: "Я люблю тебя, милый".



Мишель Обама отреагировала на поздравления от мужа / Скриншот из инстаграм-сторис

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