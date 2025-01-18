В частности, некоторые пользователи обвинили мужа Саниной в незаконном пересечении границы во время военного положения. Певица отреагировала на эти упреки. Сообщает 24 Канал со ссылкой на инстаграм-страницу исполнительницы.

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Так, Юлия Санина рассекретила, когда именно ее любимый уехал за границу.

Никто никого не вывозил. Наша семья выехала еще до полномасштабного вторжения,

– заявила артистка.



Юлия Санина ответила на упреки о незаконном выезде мужа за границу / Скриншот из инстаграма

Напомним, в октябре Валерий Бебко впервые за долгое время вышел на связь. Тогда он показал фото из Лос-Анджелеса.

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