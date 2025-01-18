В частности, некоторые пользователи обвинили мужа Саниной в незаконном пересечении границы во время военного положения. Певица отреагировала на эти упреки. Сообщает 24 Канал со ссылкой на инстаграм-страницу исполнительницы.
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Так, Юлия Санина рассекретила, когда именно ее любимый уехал за границу.
Никто никого не вывозил. Наша семья выехала еще до полномасштабного вторжения,
– заявила артистка.
Юлия Санина ответила на упреки о незаконном выезде мужа за границу / Скриншот из инстаграма
Напомним, в октябре Валерий Бебко впервые за долгое время вышел на связь. Тогда он показал фото из Лос-Анджелеса.
Что известно о выступлениях The Hardkiss во время большой войны
- С начала полномасштабного вторжения России в Украину группа The Hardkiss организовала серию благотворительных концертов за рубежом, а также совершила масштабные турне по Европе и Северной Америке.
- Фронтвумен группы Юлия Санина также представила сольную программу Special Kiss, где исполняла акустические версии хитов The Hardkiss. Она устроила всеукраинский тур.
- В январе этого года группа объявила об отмене долгожданного концерта на НСК "Олимпийский", который должен был состояться к 10-летию коллектива и переносился в течение пяти лет. "Мы вынуждены были принять это решение по ряду причин: продолжение военного положения, не функционирование стадиона, потерю актуальности события", – объяснили музыканты.
- Юлия Санина также сообщила, что в 2025 году The Hardkiss не планирует концертных туров ни в Украине, ни за рубежом.